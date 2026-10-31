В Гомеле развернули палаточный лагерь для эвакуированных жителей Алешек

В аэропорту Гомеля создали палаточный лагерь для жителей Алешек

Tекст: Тимур Шайдуллин

Палаточный лагерь создан в аэропорту белорусского Гомеля для эвакуированных жителей Алешек, пожелавших выехать на Украину из Херсонской области. Их сопровождает украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, пишет БелТА.

Транзит осуществляется через гомельский аэропорт, где развернули полноценный палаточный квартал из обогреваемых модулей. Там предусмотрено горячее питание и возможность отдыха после длительного пути.

Помощь эвакуированным оказывают психологи, медики и волонтеры. В лагере есть теплая одежда, детское питание, игрушки и игровые зоны, а также подготовлен корм для животных и спецтранспорт для перевозки питомцев.

«Мы готовы и одеть, и накормить, и обогреть, и дать возможность людям почувствовать себя в безопасности», – заявила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу самолеты с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, решившими выехать на Украину, приземлились в аэропорту Гомеля.

Ранее в тот же день министерство обороны сообщило о вылете жителей Алешек из аэропорта Анапы в Белоруссию. Накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об успешной эвакуации семьи с семью детьми из Алешек в рамках гуманитарной миссии.