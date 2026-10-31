Меркель предложила избрать женщину на пост президента Германии

Spiegel: Меркель заявила о необходимости избрать женщину президентом ФРГ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что следующим президентом страны должна стать женщина, пишут «Вести» со ссылкой на журнал Spiegel.

В ходе ток-шоу политик прокомментировала вопрос о возможных преемниках нынешнего главы государства Франка-Вальтера Штайнмайера. Она обратила внимание на то, что за 77 лет пост федерального президента ни разу не занимала женщина.

«Каждый должен задать себе вопрос: "Не пора ли?"» – отметила Меркель.

Она отказалась называть имена возможных кандидатов, однако подчеркнула, что знает женщин, которые могли бы занять президентский пост после Штайнмайера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший канцлер Германии Ангела Меркель объяснила приступы сильной дрожи на официальных мероприятиях в 2019 году стрессом из-за утраты матери.

В прошлом месяце Меркель категорически отвергла возможность участия в выборах президента ФРГ. До этого она жестко раскритиковала заявления о мигрантах Фридриха Мерца.