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Меркель предложила избрать женщину на пост президента Германии
Spiegel: Меркель заявила о необходимости избрать женщину президентом ФРГ
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность, что пост следующего президента страны должна занять женщина.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что следующим президентом страны должна стать женщина, пишут «Вести» со ссылкой на журнал Spiegel.
В ходе ток-шоу политик прокомментировала вопрос о возможных преемниках нынешнего главы государства Франка-Вальтера Штайнмайера. Она обратила внимание на то, что за 77 лет пост федерального президента ни разу не занимала женщина.
«Каждый должен задать себе вопрос: "Не пора ли?"» – отметила Меркель.
Она отказалась называть имена возможных кандидатов, однако подчеркнула, что знает женщин, которые могли бы занять президентский пост после Штайнмайера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу бывший канцлер Германии Ангела Меркель объяснила приступы сильной дрожи на официальных мероприятиях в 2019 году стрессом из-за утраты матери.
В прошлом месяце Меркель категорически отвергла возможность участия в выборах президента ФРГ. До этого она жестко раскритиковала заявления о мигрантах Фридриха Мерца.