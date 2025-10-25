В Германии прошли митинги из-за высказываний Мерца

Tекст: Дмитрий Зубарев

Около четырех тысяч человек вышли на улицы города Билефельд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Bild. Митинг прошел в знак протеста против высказываний канцлера Германии Фридриха Мерца о миграции, которые ранее вызвали волну критики со стороны политиков и общественности.

Организация «Билефельдский альянс против правых» инициировала акцию под лозунгом «Мы и есть городской облик!», осуждая позицию главы правительства по миграционной политике.

В первых рядах протестующих присутствовала заместитель председателя фракции социал-демократов в бундестаге Вибке Эсдар. Ранее Мерц заявил, что миграционная проблема по-прежнему ощущается «в облике городов», что вызвало бурную реакцию и обвинения в дискриминации.

Критика в адрес Мерца прозвучала не только от оппозиции, но и от Социал-демократической партии, входящей в правящую коалицию. По данным агентства DPA, протестные акции на этой неделе планируются еще в нескольких немецких городах.

