Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Кремль сообщил о модернизации российской ядерной триады
Кремль сообщил о будущей модернизации российской ядерной триады
В рамках новой госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы особый акцент будет сделан на обновлении ядерной триады и создании универсальной системы ПВО, говорится в материалах Кремля к совещанию у президента по новой госпрограмме.
Россия планирует в рамках новой государственной программы вооружения на 2027–2036 годы провести модернизацию ядерной триады, передает ТАСС. Такое решение отражено в материалах Кремля к совещанию у президента, посвящённому рассмотрению проекта новой госпрограммы.
В справочных документах отмечается, что отдельное внимание в планах уделяется развитию потенциала сухопутных войск, а также поддержанию и модернизации ядерной триады. Помимо этого, речь идет о формировании универсальной системы противовоздушной обороны.
Отдельным приоритетом также названо повышение экспортного потенциала российского вооружения и военной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил ряду ведомств подготовить предложения по возможной подготовке к ядерным испытаниям.
Российская ядерная триада стала самой современной в мире после масштабного обновления.
На Западе бурно отреагировали на поручение президента Путина оценить целесообразность таких испытаний.