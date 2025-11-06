Песков счел реакцию Запада на ядерные испытания истеричной

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков сообщил, что западные СМИ крайне эмоционально отреагировали на поручение Владимира Путина оценить необходимость подготовки к ядерным испытаниям, об этом пишет ТАСС.

Песков выразил сожаление по поводу того, что даже после разъяснений со стороны России и четких формулировок со стороны главы государства зарубежные издания продолжают искажать смысл заявлений.

По его словам, «это продолжение такой достаточно эмоциональной, излишне эмоциональной реакции западных СМИ». Он отметил, что многие западные журналисты не гнушаются передергивать смысл заявленного, и вся эта кампания идет «в русле милитаристской, антироссийской истерики, которая сейчас бушует в странах Западной Европы».

Ранее Песков отметил, что Москва не зафиксировала никаких комментариев из Вашингтона после выступления Путина и новостей об испытаниях оружия.

Российская ядерная триада после масштабного обновления стала самой современной в мире.

Напомним, Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям.