«Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.
Песков заявил о молчании США в ответ на слова Путина на Совбезе
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Москва не зафиксировала никаких комментариев из Вашингтона после выступления Путина и новостей об испытаниях оружия.
По его словам, Москва не получала отклика из Вашингтона на заявления президента России Владимира Путина на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин сообщил, что получил телеграмму от Дарчиева с разъяснениями по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.
Президент России заявил о готовности Москвы дать ответ в случае проведения ядерных испытаний другими странами.