В ЛДПР предложили поднимать флаг России на спортивных мероприятиях

Слуцкий предложил сделать обязательным поднятие флага России на спортивных мероприятиях

Tекст: Алина Власенко

«На протяжении длительного времени российский флаг подвергается очевидной дискриминации на международной спортивной арене. Спортсмены вынуждены выступать под нейтральным флагом. Но и на территории РФ флаг на соревнованиях поднимается в редких случаях. Считаю, флаг страны должен подниматься на всех спортивных мероприятиях как символ стойкости спортсменов», – заявил Слуцкий.



Он отметил, что демонстрация флага России на всех физкультурных и спортивных мероприятиях будет способствовать формированию уважительного отношения к государственному символу России.

Вместе с тем демонстрация символа России кратно снизит негативный эффект от недружественной политики по отношению к нашей стране. Как отмечают авторы законопроекта, торжественная церемония с установлением флага демонстрирует не только силу и сплоченность граждан, но и их патриотические настроения, которые напрямую мотивируют достигать высоких результатов.

«Мы настаиваем на том, что нужно обязательно поднимать российский флаг на всех спортивных мероприятиях. Сегодня он может подниматься на мероприятиях, которые проводятся только образовательными организациями. Но у нас большое количество массовых, студенческих, корпоративных соревнований, где флаг не поднимается: марафоны, Лыжня России и т. д. Закон не запрещает, но и не обязывает», – сказал Свищев.

По его словам, подрастающее поколение должно знать государственные символы, гордиться ими. «Особенно сейчас, когда наша страна и спорт стали объектами посягательств недружественных стран, возникает необходимость в проявлении особого внимания и уважения к государственному флагу», – добавил Свищев.

Законопроект направят на заключение в правительство 22 августа.