Эксперт Жданова заявила о росте жертв среди мирных из-за украинских автономных БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, Украина активно работает над повышением автономности своих беспилотных летательных аппаратов, что может привести к увеличению числа жертв среди мирного населения, пишет РИА «Новости».

В своей статье Жданова подчеркнула, что уже в ближайшем будущем один-два человека смогут эффективно управлять группой БПЛА. По ее словам, это неизбежно увеличит угрозы и количество жертв среди мирного населения.

Она также уточнила, что украинские производители БПЛА сосредоточены на повышении автономности дронов, разработке технологий для согласованных действий роями беспилотников и снижении степени участия оператора в их управлении. Это, по мнению дипломата, может привести к усилению военного давления и увеличению человеческих потерь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 59 украинских дронов над территорией страны за один день, что стало одним из самых масштабных нападений. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил уничтожение беспилотного летательного аппарата, летевшего в сторону столицы.