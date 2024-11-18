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Эксперт предупредила об увеличении жертв от украинских БПЛА
Эксперт Жданова заявила о росте жертв среди мирных из-за украинских автономных БПЛА
Украина активно работает над повышением автономности беспилотных летательных аппаратов, что позволит одному-двум операторам эффективно управлять целой группой дронов и может привести к увеличению числа жертв среди мирных граждан, заявила и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
По ее словам, Украина активно работает над повышением автономности своих беспилотных летательных аппаратов, что может привести к увеличению числа жертв среди мирного населения, пишет РИА «Новости».
В своей статье Жданова подчеркнула, что уже в ближайшем будущем один-два человека смогут эффективно управлять группой БПЛА. По ее словам, это неизбежно увеличит угрозы и количество жертв среди мирного населения.
Она также уточнила, что украинские производители БПЛА сосредоточены на повышении автономности дронов, разработке технологий для согласованных действий роями беспилотников и снижении степени участия оператора в их управлении. Это, по мнению дипломата, может привести к усилению военного давления и увеличению человеческих потерь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 59 украинских дронов над территорией страны за один день, что стало одним из самых масштабных нападений. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил уничтожение беспилотного летательного аппарата, летевшего в сторону столицы.