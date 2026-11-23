В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.2 комментария
Песков заявил о работе России и Китая над расширением энергосотрудничества
Песков: Москва и Пекин работают над расширением сотрудничества в энергетике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва и Пекин ведут постоянную работу над расширением двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.
Песков отметил, что тема взаимодействия в сфере энергетики непрерывно находится на повестке дня российско-китайских отношений, передает ТАСС.
«По понятным причинам эта область нашего сотрудничества сейчас скорее относится к сфере чувствительных областей. Мы постоянно работаем вместе с китайскими друзьями над расширением этого взаимодействия», – отметил Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил о нераскрытых горизонтах сотрудничества России и Китая в энергетической сфере.
Владимир Путин в ходе визита в китайский Шэньчжэнь заявил, что объем взаимной торговли между Москвой и Пекином в 2026 году может приблизиться к историческому максимуму в 280 млрд долларов.
В МИД России заявили, что встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне вновь подтвердила высокий уровень стратегического партнерства и доверительный характер отношений двух стран.
Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало выход газопровода из России в Китай «Сила Байкала» на полную проектную мощность к 2040 году.