Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?5 комментариев
Мишустин поручил подготовить акты для единой ТОР на Дальнем Востоке
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам подготовить нормативные акты для реализации механизма единой территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке и в Арктике.
«Прошу заинтересованные министерства и ведомства, ФОИВ своевременно подготовить нормативные акты, которые необходимы для эффективной реализации нового механизма единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктике», – цитирует Мишустина пресс-служба правительства.
Он напомнил, что президент Владимир Путин на деловом саммите форума АТЭС объявил о начале нового этапа развития макрорегиона с 1 января 2027 года. Будет запущен беспрецедентный единый преференциальный режим для всего Дальнего Востока и Арктики.
Единая ТОР станет целостным правовым механизмом господдержки частных капиталовложений в новые проекты. Этот подход обеспечит последовательное регулирование и создаст долгосрочный правовой режим для бизнеса, включающий нормы о статусе резидентов, предоставлении участков, таможенных процедурах и гарантиях стабильности. Это особенно важно для капиталоемких проектов с длительным инвестиционным циклом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин на Деловом совете АТЭС заявил о запуске единого преференциального режима на Дальнем Востоке с 1 января 2027 года.
В сентябре правительство утвердило план социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года.
Ранее Путин предложил ввести преференциальный режим для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике.