Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?5 комментариев
Цена золота упала ниже 3750 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена золота опустилась ниже 3750 долларов впервые с сентября 2025 года
Биржевая цена на золото упала почти на 3%, опустившись ниже 3750 долларов за тройскую унцию впервые с сентября прошлого года.
Стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex к 16:05 мск снизилась на 107,33 доллара (2,78%) и составила 3756,87 доллара за тройскую унцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Ранее в ходе сессии показатель минимально опускался до 3744,92 доллара. Ниже отметки в 3750 долларов цена золота оказалась впервые с 24 сентября 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевая цена на золото впервые с конца сентября 2025 года опустилась ниже 3,8 тыс. долларов за тройскую унцию.
В октябре цена золота впервые за год упала ниже 3,9 тыс. долларов.