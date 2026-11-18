Биржевая цена золота опустилась ниже 3750 долларов впервые с сентября 2025 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex к 16:05 мск снизилась на 107,33 доллара (2,78%) и составила 3756,87 доллара за тройскую унцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Ранее в ходе сессии показатель минимально опускался до 3744,92 доллара. Ниже отметки в 3750 долларов цена золота оказалась впервые с 24 сентября 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевая цена на золото впервые с конца сентября 2025 года опустилась ниже 3,8 тыс. долларов за тройскую унцию.

В октябре цена золота впервые за год упала ниже 3,9 тыс. долларов.