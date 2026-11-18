Владелец кафе на Ставрополье получил 2 года и 10 месяцев колонии за взрыв газа

Tекст: Денис Тельманов

Краевой суд отменил предыдущее решение первой инстанции, по которому мужчина получил три года условно, и назначил ему два года и 10 месяцев исправительной колонии общего режима. Осужденному также запретили заниматься организацией общественного питания на два года, сообщает прокуратура Ставропольского края в Max.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что владелец заведения разместил в помещении газовые баллоны с нарушением требований безопасности.

В январе 2026 года в здании произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате инцидента пострадали три работника и пять посетителей, здоровью двоих был нанесен тяжкий вред.

Суд также удовлетворил гражданские иски о взыскании с фигуранта компенсации морального вреда в пользу пятерых потерпевших, среди которых есть несовершеннолетние, на общую сумму 8 млн рублей.

Ранее за нарушение требований пожарной безопасности предприниматель выплатил административный штраф в размере 40 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре участника организованной преступной группы на Ставрополье осудили на семь лет колонии строгого режима за вымогательство.

В январе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в придорожном кафе Кочубеевского округа.

Глава краевого Минздрава Юрий Литвинов сообщил о нахождении троих пострадавших при инциденте в тяжелом состоянии.