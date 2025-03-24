Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.5 комментариев
Следователи начали проверку после обнаружения тела школьника под Пермью
СК начал проверку после обнаружения тела 15-летнего мальчика в заброшенном здании в Пермском крае
В Пермском крае в заброшенном здании обнаружено тело 15-летнего школьника, признаков насильственной смерти не найдено.
Следственный комитет России начал проверку по факту обнаружения тела подростка в заброшенном здании детского сада в поселке Сарс Пермского края, передает РИА «Новости». Тело 15-летнего мальчика было найдено в заброшенном кирпичном здании, при этом на теле не было обнаружено признаков насильственной смерти.
Следователи Октябрьского межрайонного следственного отдела Следственного комитета России занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время идут допросы свидетелей, а также проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью выяснения всех деталей случившегося.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в городском округе Коломна во время очистки засора канализации было найдено тело новорожденной девочки.
Тело семилетнего мальчика, пропавшего в начале февраля в Черняховске, обнаружили в болотистой местности города, по подозрению в его убийстве задержан 42-летний отчим.
В Коврове Владимирской области возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, мать, оставившая ребенка 2023 года рождения без еды и воды, задержана после попытки скрыть тело.