Россия усомнилась в законности планов ЕС похитить данные бойцов СВО

Tекст: Катерина Туманова

«Хотелось бы понять, насколько подобные рассуждения согласуются с собственным законодательством Евросоюза, который при каждом удобном случае позиционирует себя в качестве якобы блюстителя верховенства права и защиты персональных данных», – передает РИА «Новости» комментарий дипмиссии.

В постпредстве напомнили, что регламент ЕС № 2018/1725 и статья 8 Хартии ЕС об основных правах требуют законности при обработке персональных данных и гарантируют их защиту.

Российские дипломаты подчеркнули, что Брюссель все более избирательно подходит к соблюдению правовых принципов и придерживается «двойных стандартов».

Также в дипмиссии раскритиковали санкции Евросоюза против российских журналистов и представителей бизнеса, назвав обвинения в их адрес надуманными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас публично призвала организовать хакерскую атаку на Россию для хищения данных об участниках СВО. До этого в Брюсселе усомнились в компетентности главы евродипломатии и ее пригодности для возможных переговоров с Москвой.