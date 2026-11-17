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Американский Блумингтон запретил сверхразумный искусственный интеллект
Власти американского Блумингтона запретили сверхразумный ИИ
Городской совет американского Блумингтона единогласно принял постановление о запрете на внедрение и использование сверхразумного искусственного интеллекта на территории муниципалитета.
Местные власти запретили любым лицам и корпорациям распространять и применять искусственный сверхинтеллект, пишет Indiana Daily Student. Ограничения касаются использования таких систем через браузеры, мобильные приложения и любые другие виды сетевых соединений.
В принятом документе сверхинтеллект определяется как алгоритм, превосходящий человека почти во всех умственных задачах и способный действовать автономно. К таким действиям отнесены возможность переписывать собственный код и работать без постоянного человеческого контроля над задачами, которые могут повлиять на инфраструктуру, финансовые рынки или общественную безопасность.
Постановление является временной мерой, направленной на защиту цифровых сетей и местного бизнеса в условиях отсутствия федеральных законов в этой сфере. Город получил право требовать наложения гражданских штрафов, выносить судебные запреты и передавать дела нарушителей в прокуратуру округа.
Отмечается, что запрет утратит силу через 91 день после того, как Генеральная ассамблея штата Индиана разработает и внедрит региональную систему мер безопасности для работы с подобными технологиями.
В сопроводительной записке к документу подчеркивается, что разработчики моделей сверхинтеллекта ранее сами признавали возможность катастрофических последствий для человечества от их применения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Илон Маск заявил о возможности использования будущими агентами суперинтеллекта криптовалютных схем для самостоятельного заработка. В Госдуме сообщили о планах внести законопроект о регулировании взаимодействия искусственного интеллекта с естественным.
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