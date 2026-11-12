Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Информационный центр о ситуации на автоподходах сообщил о временном прекращении движения автомобилей по Крымскому мосту.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении центра в Max.
Причины ограничений не называются. Движение остановили в 19:16 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.
В середине сентября водителей призвали соблюдать спокойствие из-за остановки проезда по путепроводу.