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Гутерриш предупредил об опасности военного искусственного интеллекта
Гутерриш заявил о разрушительных последствиях соперничества в военном ИИ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что соперничество стран в разработке оружия на базе искусственного интеллекта может иметь разрушительные последствия.
Соперничество в сфере военных технологий и создание оружия на основе искусственного интеллекта может привести к катастрофе. Такое мнение выразил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью газете El Pais, пишет ТАСС.
«Соперничество, особенно в [области] военных инструментов, чтобы создать оружие на основе ИИ, могло бы иметь абсолютно разрушительные последствия», – заявил Гутерриш.
Генсек отметил, что наибольшую опасность представляет концентрация возможностей в сфере ИИ в руках США и Китая. По его мнению, во избежание катастрофы крупным державам необходимо установить каналы связи.
Гутерриш также призвал компании, разрабатывающие технологии ИИ, демонстрировать прозрачность в отношении экологических рисков. Это позволит выработать механизмы диалога и нормы для отслеживания возникающих опасностей, уверен он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал применение искусственного интеллекта в вооружениях главным направлением модернизации армии.
В сентябре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.
Летом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о бесконтрольном эксперименте над обществом в сфере искусственного интеллекта.