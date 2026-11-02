  • Новость часаЭксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину
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    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Путин изменил мировой расклад

    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

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    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

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    2 ноября 2026, 10:46 • Новости дня

    Гутерриш предупредил об опасности военного искусственного интеллекта

    Гутерриш заявил о разрушительных последствиях соперничества в военном ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что соперничество стран в разработке оружия на базе искусственного интеллекта может иметь разрушительные последствия.

    Соперничество в сфере военных технологий и создание оружия на основе искусственного интеллекта может привести к катастрофе. Такое мнение выразил генсек ООН Антониу Гутерриш в интервью газете El Pais, пишет ТАСС.

    «Соперничество, особенно в [области] военных инструментов, чтобы создать оружие на основе ИИ, могло бы иметь абсолютно разрушительные последствия», – заявил Гутерриш.

    Генсек отметил, что наибольшую опасность представляет концентрация возможностей в сфере ИИ в руках США и Китая. По его мнению, во избежание катастрофы крупным державам необходимо установить каналы связи.

    Гутерриш также призвал компании, разрабатывающие технологии ИИ, демонстрировать прозрачность в отношении экологических рисков. Это позволит выработать механизмы диалога и нормы для отслеживания возникающих опасностей, уверен он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидер КНДР Ким Чен Ын назвал применение искусственного интеллекта в вооружениях главным направлением модернизации армии.

    В сентябре верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал ввести жесткие меры регулирования нейросетей.

    Летом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о бесконтрольном эксперименте над обществом в сфере искусственного интеллекта.

    1 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35

    Израильский эксперт Коэн заявил об испуге Египта из-за Су-35 в Эфиопии

    Эксперт заявил об испуге Египта из-за получения Эфиопией российских Су-35
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильский исследователь и публицист Эди Коэн заявил, что поставка российских истребителей Су-35 значительно укрепила обороноспособность Эфиопии и вызвала обеспокоенность в соседнем Египте.

    Эфиопия стала первой страной Африки к югу от Сахары, получившей такую современную военную технику. По словам Коэна, приобретение российских самолетов повысило военный потенциал страны, пишет ТАСС со ссылкой на Эфиопское информационное агентство (ENA).

    «Египтяне напуганы самолетами, которые Эфиопия получила из России», – заявил Коэн.

    Эксперт отметил, что египетские и другие арабские СМИ внимательно следят за укреплением вооруженных сил Эфиопии. Он напомнил, что ранее Египет также намеревался приобрести российские Су-35, однако отказался от сделки под давлением Вашингтона, который угрожал Каиру санкциями. Эфиопии удалось преодолеть аналогичные препятствия благодаря дипломатическим усилиям и развитию международных связей.

    28 октября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил о получении первой партии из 12 российских истребителей Су-35 и предстоящей поставке четырех батарей зенитных ракетных систем С-400. По его словам, поставки начались на год раньше первоначально согласованного срока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об обучении радикальных группировок в Африке украинскими военными инструкторами.

    Также года президент Владимир Путин сообщил об интересе африканских государств к созданию лицензионного производства российской военной продукции.

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    1 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    В Ленинградской области испытали платформу для защиты военно-морских баз

    В Ленинградской области успешно испытали платформу для обороны морских баз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об успешном завершении на Ладоге боевых испытаний опытного образца платформы «Плот 47» для защиты морских баз и энергетических объектов.

    В Ленинградской области прошли боевые испытания уникальной платформы для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов ТЭК «Плот 47», передает ТАСС.

    «В этом месяце на Ладоге завершились боевые испытания опытного образца. Установленный на платформе боевой модуль «Нарвал» успешно поразил все мишени, имитировавшие воздушные и морские беспилотники», – заявил Александр Дрозденко.

    Экспериментальный образец создали за 15 дней. Конструкция позволяет устанавливать различные системы обнаружения и противодействия угрозам, а также развивать безэкипажные модификации. Производство полностью локализовано в Ленинградской области. Платформа уже получила предварительное одобрение профильного научно-исследовательского центра ВМФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила об использовании украинской территории для испытаний новых видов оружия государств Североатлантического альянса.

    Также в России нашли способ защитить порты и нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников.

    Кроме того, США провели серию летных испытаний ядерной бомбы свободного падения B61-12.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 08:35 • Новости дня
    Чешская компания решила восстановить оружейные заводы времен холодной войны

    Чешская CSG объявила о планах восстановить заводы времен холодной войны

    Tекст: Мария Иванова

    Директор по внешним связям чешского холдинга Czechoslovak Group Ян Хамачек заявил о планах расширить производство боеприпасов за счет восстановления европейских заводов времен холодной войны.

    Чешский промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group (CSG) намерен нарастить мощности по выпуску боеприпасов путем перезапуска старых европейских предприятий, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    «Таким образом CSG стремится обеспечить контроль над всеми критически важными компонентами, необходимыми для производства европейских боеприпасов калибра 155 мм», – заявил Хамачек.

    Компания планирует запустить заводы в греческом Лаврионе совместно с государственным предприятием Hellenic Defence Systems. Кроме того, холдинг купил завод в немецком Гнашвице и переоборудует гражданское предприятие по производству нитроцеллюлозы в немецком Вальсроде для использования в военных целях.

    Ожидается, что немецкие заводы начнут работу до конца текущего года, а греческое производство будет запущено в 2027 году. По данным агентства CTK, в первом полугодии выручка чешского холдинга выросла на 17,2%, достигнув 3,25 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце чешский производитель оружия CSG стал крупнейшим акционером канадской компании в области космических технологий MDA Space.

    В августе украинское предприятие решило построить завод по производству боеприпасов в Литве.

    Весной СМИ сообщили о наличии у Чехии сложной теневой схемы по поставкам артиллерийских снарядов на Украину.

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    1 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Иран передал ООН доказательства атак США и Израиля на порты и суда

    Tекст: Ольга Иванова

    Исламская республика направила Международной морской организации при ООН документы и фотографии с доказательствами ударов Соединенных Штатов и Израиля по иранским портам и гражданской инфраструктуре.

    Тегеран передал Международной морской организации (ИМО) свидетельства нападений на морскую инфраструктуру страны. Документы содержат информацию об ударах по портам и гражданским судам, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство IRNA.

    В предоставленных материалах содержатся изображения последствий атак со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду катарские посредники передали Ирану новый проект урегулирования конфликта с США и Израилем.

    Потери военной техники министерства обороны США превысили 6 млрд долларов.

    Соединенные Штаты предупредили несколько арабских стран о возможной подготовке короткой военной кампании против Ирана.

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    1 ноября 2026, 14:20 • Новости дня
    В ООН предупредили об угрозе деградации земель для миллиардов людей

    Площадь деградированных земель на планете достигла 40%

    Tекст: Ольга Иванова

    Общая площадь деградированных земель в мире доходит до 40%, что создает угрозы продовольственной и экономической безопасности для 3,2 млрд человек, заявила исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ясмин Фуад.

    «Деградация земель – уже не просто экологическая проблема. Это нарастающая угроза продовольственной безопасности, экономической стабильности и средствам к существованию миллиардов людей», – заявила Фуад в интервью РИА «Новости».

    Потеря землей продуктивности сказывается на всей экономике, от сельскохозяйственного производства и стоимости продуктов до доступности воды и занятости в сельской местности. Главной причиной этого эксперт назвала изменение климата и засуху.

    Согласно исследованиям организации, с 1961 по 2020 год площадь засушливых земель увеличилась примерно на 4,3 млн кв. километров. Сейчас они занимают 40,6% поверхности суши без учета Антарктиды. Ожидается, что дальнейшее потепление усилит засушливость во многих регионах, создав дополнительное давление на сельское хозяйство, водные ресурсы и экосистемы.

    Международное сообщество признает необходимость срочных мер, отметила Фуад. Правительства, банки развития и бизнес уже выделили 1,3 млрд долларов на восстановление земель в 23 странах, однако для удовлетворения глобальных потребностей инвестиции должны значительно вырасти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ясмин Фуад заявила об угрозе засухи для отдельных районов Сибири, Забайкалья, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей.

    В августе природное явление Эль-Ниньо назвали причиной потенциального голода для почти 49 млн человек.

    В 2024 году площадь пришедших в негодность из-за климатических изменений земель достигла 15 млн кв. километров.

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    1 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Захарова выразила сожаление из-за упразднения миссии ООН в Западной Сахаре

    США поставили миссию ООН в Западной Сахаре на грань ликвидации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление в связи с упразднением основы присутствия представителей ООН в Западной Сахаре из-за нежелания США продлевать прежний мандат миссии.

    Власти США выступили против продления полномочий Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре, мандат которой истек 31 октября. Из-за этого работа представителей всемирной организации в регионе оказалась на грани ликвидации, передает РИА «Новости».

    «Выражаем сожаление упразднением основы присутствия представителей ООН в Западной Сахаре. Тем не менее рассчитываем на продолжение политического урегулирования, которое позволит найти среди разных вариантов ее территориального устройства путь, наиболее оптимальный для местных жителей», – заявила Захарова.

    По ее словам, Вашингтон искусственно ускоряет урегулирование конфликта и настаивает на резком сокращении полномочий миссии. Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что Москва не поддерживает намерение лишить жителей региона права голоса и продолжает контакты по этой теме с Алжиром и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Соединенные Штаты заявили о намерении добиваться прекращения миротворческих миссий ООН в Западной Сахаре, Ливане и Сомали.

    Также Захарова назвала невозможным конструктивный диалог с Вашингтоном после размещения американских пусковых установок в Норвегии.

    Кроме того, позиция США о продлении полномочий комиссара ООН по правам человека совпала с мнениями России и КНДР.

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    1 ноября 2026, 16:13 • Новости дня
    ООН сообщила о гибели своего сотрудника в плену у хуситов

    Tекст: Ольга Иванова

    В плену у йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) погиб сотрудник Управления ООН по правам человека Мохаммед эль-Шами, сообщил верховный комиссар Фолькер Тюрк.

    Сотрудник Управления ООН по правам человека Мохаммед эль-Шами погиб в плену у йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), передает РИА «Новости».

    «Это тяжелая утрата для Управления ООН по правам человека и всей Организации Объединенных Наций. Семья Мохаммеда не получила никаких объяснений относительно причин и обстоятельств его смерти. Они заслуживают знать правду», – заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

    По его словам, эль-Шами находился под стражей у хуситов с 6 июня 2024 года. Родственники погибшего сообщили, что он скончался более месяца назад, однако семья узнала о его смерти лишь на днях.

    Тюрк потребовал от хуситов обеспечить полную прозрачность и провести безотлагательное и всестороннее расследование обстоятельств смерти сотрудника ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель проправительственных сил Йемена Маджид ан-Назили сообщил о ракетных ударах движения «Ансар Аллах» по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

    В тот же день хуситы нанесли удары по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии.

    В четверг возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила об уничтожении запущенной хуситами баллистической ракеты.

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    2 ноября 2026, 11:37 • Новости дня
    Искусственный интеллект впервые успешно атаковал российскую компанию

    ИИ-агенты впервые успешно атаковали инфраструктуру российской компании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты компании Positive Technologies впервые зафиксировали успешную хакерскую атаку на инфраструктуру российской компании, которую полностью провели агенты искусственного интеллекта.

    Взломщики получили доступ более чем к десяти узлам корпоративной сети компании-жертвы. От первоначального проникновения через внешний сервис до утечки конфиденциальной информации прошло около трех часов, пишет Lenta.ru.

    «Это первый случай в практике PT ESC IR, когда мы расследовали успешную атаку на инфраструктуру Linux и Windows, предположительно полностью проведенную ИИ-агентами. На это указывают скорость и характер действий», – заявил руководитель департамента комплексного реагирования на киберугрозы Денис Гойденко.

    По его словам, агенты одновременно пробовали разные способы продвижения, допускали ошибки и сразу их исправляли. Атака развивалась необычайно быстро и шумно, а первоначальный доступ программа получила через ошибку в конфигурации внешнего сервиса, которую трудно обнаружить вручную.

    В Positive Technologies отметили, что применение таких технологий существенно усложняет поиск инициаторов нападения. Вредоносные инструменты создаются прямо в ходе атаки, а высокая скорость работы алгоритмов требует максимально быстрой реакции от защитников инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МЧС сообщило о рассылке фейковой информации пользователям из-за массированной кибератаки на мобильное приложение.

    В воскресенье информационные ресурсы Росстата подверглись целевым деструктивным атакам.

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    2 ноября 2026, 07:02 • Новости дня
    ВВС США возобновили использование авиабазы у границ России на Аляске

    The War Zone: ВВС США возобновили использование аэродрома на Аляске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская военная авиация впервые за несколько десятилетий вернулась к использованию аэродрома на острове Шемья в штате Аляска, расположенного неподалеку от российских Командорских островов.

    В октябре истребители F-16 вернулись к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне на авиабазе Эрексон, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание The War Zone. Остров Шемья, на котором расположен объект, находится в 440 км от российских Командорских островов в Тихом океане.

    Задействование аэродрома прошло в рамках регулярной операции Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Noble Defender. В ходе маневров отрабатывалась готовность к защите США и Канады от угроз с любого направления.

    Этот шаг предпринят для укрепления потенциала NORAD по защите северных и тихоокеанских рубежей континента с опорой на стратегический пункт вблизи российских границ. Развертывание сил отражает растущее внимание Вашингтона к Арктике и северной части Тихого океана.

    Военная база на острове Шемья была построена в 1943 году и служила важным форпостом США во времена холодной войны. В 1994 году объект закрыли, однако там продолжили действовать аэродром и станция радиолокационного наблюдения за российским ракетным полигоном Кура на Камчатке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские военнослужащие провели топографическую съемку аэропорта Нарсарсуак на юге Гренландии для оценки возможности его использования силами НАТО.

    Также американские военные запланировали создание масштабной системы наблюдения в Индо-Тихоокеанском регионе с помощью воздушных шаров.

    Кроме того, Россия обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии.

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    2 ноября 2026, 06:02 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Головко» с ракетами «Циркон» отправился в дальний поход

    Фрегат «Адмирал Головко» с ракетами «Циркон» вышел в дальний поход в Атлантику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фрегат – носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» Северного флота «Адмирал Головко» вышел в дальний поход, который продлится несколько месяцев, сообщили в пресс-службе флота.

    «Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» покинул рейд города Североморска и вышел в дальний поход и взял курс на Атлантику», – приводит сообщение флота РИА «Новости».

    В ходе митинга перед выходом из базы заместитель командира соединения ракетных кораблей капитан первого ранга Максим Емельяненко напутствовал моряков. По его словам, маршрут пройдет через два океана и пять морей. Он добавил, что экипажу поручено показать миру свой дух и силу.

    В пресс-службе уточнили, что основными задачами похода станут демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах. Командир фрегата Андрей Славин отметил, что корабль и экипаж полностью готовы к выполнению задач.

    Перед походом экипаж выполнил задачи курса боевой подготовки в Баренцевом море. Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» принят в состав ВМФ в декабре 2023 года и оснащен высокоточным ракетным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фрегат «Адмирал флота Касатонов» вернулся в Североморск после дальнего похода.

    Также фрегат Северного флота «Адмирал Головко» поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    Кроме того, фрегат «Адмирал Головко» Северного флота прошел Гибралтар и отправился в Средиземное море в рамках дальнего похода.

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    2 ноября 2026, 10:33 • Новости дня
    Китайские ученые нашли способ улучшить акустический поиск субмарин

    SCMP: Китайские ученые нашли способ улучшить акустический поиск субмарин

    Tекст: Вера Басилая

    Исследователи из Института океанологии Китайской академии наук обнаружили гигантские подводные «дымоходы», которые могут улучшить обнаружение подводных лодок.

    Ученые из Института океанологии Китайской академии наук составили карту погружения энергии поверхностного ветра на тысячи метров к морскому дну и обнаружили гигантские подводные каналы, названные «инерционными дымоходами», пишет South China Morning Post.

    Авторы исследования полагают, что в сочетании с долгосрочным подводным мониторингом это открытие позволит обеспечить акустическую поддержку для обнаружения субмарин и связи в океане. Подобные технологии способны изменить характер ведения подводных боевых действий.

    Выводы специалистов опираются на информацию, которую собрала профинансированная США система океанических датчиков у восточного побережья Японии. Результаты работы были опубликованы в октябре в рецензируемом научном журнале Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Национально-освободительная армия Китая продемонстрировала публике вероятный прототип новейшего истребителя шестого поколения.

    В прошлом году появление свежих фото китайских истребителей продемонстрировало технологическое опережение программ США и Европы.

    Американский флот свернул разработку гиперзвуковой ракеты HALO на фоне усиления возможностей Китая.

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    2 ноября 2026, 11:08 • Новости дня
    Южная Корея поставила Малайзии первые легкие истребители FA-50

    Yonhap: Малайзия получила первые два легких истребителя FA-50 от Южной Кореи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries доставила в Малайзию первые два легких боевых самолета FA-50M в рамках крупного контракта на поставку вооружений.

    Два легких боевых самолета FA-50M покинули штаб-квартиру южнокорейского производителя в Сачхоне в четверг и прибыли на авиабазу Куантан в воскресенье, передает Yonhap.

    Истребители официально передадут Королевским военно-воздушным силам Малайзии после завершения финальных приемочных испытаний.

    Эта поставка стала первой партией в рамках контракта 2023 года на 18 истребителей. Соглашение призвано заменить устаревшие учебно-тренировочные и легкие боевые самолеты Hawk 108 и 208 в рамках программы военной модернизации азиатской страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее южнокорейские легкие истребители FA-50GF заступили на боевое дежурство по охране восточных рубежей Польши.

    Ранее директор по экспорту концерна «Калашников» Леонид Рокеах сообщил о заинтересованности стран Юго-Восточной Азии в приобретении новейшей российской системы «Рус-ПЭ».

    Также Россия представила на оборонной выставке в Малайзии истребители Су-57Э.

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    2 ноября 2026, 09:41 • Новости дня
    Компания Hypersonica получила 100 млн евро на разработку гиперзвуковых ракет

    FT: Разработчик гиперзвуковых ракет Hypersonica получил 100 млн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Германо-британская аэрокосмическая компания Hypersonica привлекла 100 млн евро от американских фондов для создания гиперзвуковых ракет большой дальности.

    Привлеченные средства от фондов Lightspeed и General Catalyst ускорят разработку ракет, способных поражать стратегически важные цели на большом удалении, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    По итогам сделки рыночная стоимость предприятия достигла примерно 700 млн евро.

    «Спор о том, нужны ли Европе такие средства сдерживания, закончен. Совершенно ясно, что они нам нужны», – заявил глава Hypersonica Филипп Керт.

    Предприятие участвует в совместном проекте Великобритании и Германии в рамках соглашения Trinity House. Договор предусматривает создание ракет наземного базирования дальностью более 2 тыс. км. Программа находится на концептуальной стадии, начало разработки запланировано на 2027 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство обороны Германии начало переговоры о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem.

    Летом Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

    В июле Лондон и Берлин запланировали завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. км к 2034 году.

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    2 ноября 2026, 10:19 • Новости дня
    Глава OpenAI назвал неожиданностью успех ChatGPT и революцию в сфере ИИ

    Глава OpenAI Альтман заявил о неожиданном для создателей успехе ChatGPT

    Tекст: Мария Иванова

    Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания совершенно не предвидела колоссального успеха ChatGPT и его роли в запуске глобальной революции в сфере искусственного интеллекта.

    Руководитель OpenAI рассказал о неожиданном триумфе сервиса в ходе международной выставки ADIPEC в Абу-Даби, передает ТАСС.

    «Я, конечно, понимал, что ИИ изменит мир. Но могли ли мы знать, что именно ChatGPT станет тем самым продуктом, который запустит революцию? Разумеется, нет», – признался Альтман.

    Он отметил, что разработчик выпускал продукты и раньше, а более совершенные версии нейросетей выходили позднее. По словам главы компании, именно сочетание первой качественной модели GPT-3.5 и удачного формата взаимодействия вызвало воодушевление команды, хотя поворотный характер этого события оставался для нее неочевидным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава компании OpenAI Сэм Альтман назвал преимущества развития искусственного интеллекта оправдывающими сопутствующие риски.

    В сентябре агенты искусственного интеллекта разработчика чат-бота ChatGPT тестировали платформу машинного обучения Hugging Face на уязвимости.

    Летом американская компания OpenAI начала готовить к выходу портативное устройство с искусственным интеллектом.

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    2 ноября 2026, 10:12 • Новости дня
    ООН завершила миссию в Сомали спустя три десятилетия

    Tекст: Ольга Иванова

    Организация Объединенных Наций завершила переходный период своей миссии в Сомали, формально прекратив прямое политическое участие в стране спустя более 30 лет.

    Ответственность за миростроительство, управление и примирение в стране постепенно переходит к местным институтам, пишет Bloomberg.

    Политическое присутствие всемирной организации в стране началось с создания Политического отделения ООН для Сомали в 1995 году. В 2013 году его сменила Миссия ООН по содействию Сомали, а в 2024 году она вступила в завершающую фазу как переходная миссия.

    «Сегодня не означает конец партнерства между ООН и Сомали – скорее, он знаменует собой завершение одной главы и начало другой», – заявил заместитель специального представителя генерального секретаря ООН по Сомали Райседон Зененга.

    Всемирная организация намерена сохранить приверженность поддержке африканского государства через свои агентства и программы развития, способствуя усилиям страны по продвижению мира, стабильности и устойчивого развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление в связи с упразднением основы присутствия представителей ООН в Западной Сахаре.

    На прошлой неделе президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд отменил поездку в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В прошлый понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о риске выхода из-под контроля ситуации на Ближнем Востоке.

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