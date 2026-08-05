В ООН спрогнозировали масштабный голод из-за климатического феномена

ООН предрекла острую нехватку продовольствия для 49 млн человек из-за Эль-Ниньо

Tекст: Мария Иванова

Число голодающих может вырасти на 49 млн к концу 2027 года, передает РИА «Новости».

«В 2015-2016 годах Эль-Ниньо повлиял на продовольственную безопасность 60-100 млн человек. Предварительный анализ ВПП прогнозирует, что Эль-Ниньо 2026-2027 годов может привести к тому, что к концу 2027 года еще как минимум 49 млн человек окажутся в состоянии острой нехватки продовольствия», – заявили в пресс-службе Всемирной продовольственной программы ООН.

Аналитики изучили 45 стран с нестабильной ситуацией. Вероятность формирования крайне сильного климатического феномена достигает 81%. Температура поверхности океана уже побила рекорды с 1982 года, а грядущий Эль-Ниньо рискует стать самым мощным с 1950 года.

Пик природной аномалии ожидается с сентября по декабрь 2026 года. Тяжелее всего придется государствам Центральной Америки и юга Африки. Отметим, что до этого глобальный голод отступал три года подряд, затронув в 2025 году до 696 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые Всемирной метеорологической организации ООН сообщили об усилении климатического явления Эль-Ниньо.С

овместный доклад ФАО и Всемирной продовольственной программы зафиксировал нарастающую нехватку продовольствия в 13 кризисных регионах мира.

Аналитики Bloomberg спрогнозировали новую волну роста мировых цен на базовые продукты питания из-за погодных аномалий.