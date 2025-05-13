Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.5 комментариев
Землетрясение в районе Неаполя вызвало эвакуацию университетов и школ
Во Флегрейских полях в пригородах Неаполя зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4, за ним последовал афтершок мощностью 3,5.
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло днем во вторник в пригородах Неаполя, сообщает РИА «Новости». По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, основной очаг располагался в районе Флегрейских полей к западу от города.
Местные жители отчетливо ощутили подземные толчки. Вслед за основным землетрясением последовал еще один афтершок магнитудой 3,5.
Как уточняет местное издание Mattino, в целях безопасности власти организовали эвакуацию студентов университета Фридриха II, а также учащихся ряда школ в пригородах Неаполя.
Накануне в Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,2.
На севере Мьянмы 5 мая зафиксировали несколько землетрясений, одно из которых ощущалось в приграничных районах с Таиландом. В тот же день в районе города Саламанка в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1.