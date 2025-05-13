Землетрясение в районе Неаполя вызвало эвакуацию университетов и школ

Tекст: Мария Иванова

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло днем во вторник в пригородах Неаполя, сообщает РИА «Новости». По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, основной очаг располагался в районе Флегрейских полей к западу от города.

Местные жители отчетливо ощутили подземные толчки. Вслед за основным землетрясением последовал еще один афтершок магнитудой 3,5.

Как уточняет местное издание Mattino, в целях безопасности власти организовали эвакуацию студентов университета Фридриха II, а также учащихся ряда школ в пригородах Неаполя.

Накануне в Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,2.

На севере Мьянмы 5 мая зафиксировали несколько землетрясений, одно из которых ощущалось в приграничных районах с Таиландом. В тот же день в районе города Саламанка в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1.