То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше, за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Серия землетрясений произошла в Мьянме у границы с Таиландом
Серия землетрясений магнитудой до 4,8 произошла в Мьянме у границы с Таиландом
На севере Мьянмы зафиксировали несколько землетрясений, одно из которых произошло вблизи границы с Таиландом и ощущалось в близлежащих районах страны.
Серия землетрясений была зафиксирована в Мьянме недалеко от границы с Таиландом, передает РИА «Новости».
Отдел наблюдения за землетрясениями при Метеорологическом департаменте Таиланда заявил, что самое мощное землетрясение достигло магнитуды 4,8 и произошло на глубине 10 километров. Эпицентр находился на территории Мьянмы у таиландской границы.
В ведомстве отметили: «Самое сильное землетрясение… магнитудой 4,8 было зафиксировано на глубине 10 километров. Эпицентр находился в Мьянме недалеко от границы с Таиландом». Кроме того, с раннего утра зафиксировали еще несколько толчков магнитудой от 1,9 до 3,0, в основном в Мьянме, а один из толчков – магнитудой 1,9 – произошел в провинции Чианграй на севере Таиланда на глубине всего 2 километра.
Сообщается, что жертв или разрушений в результате подземных толчков не зарегистрировано. Власти Таиланда продолжают внимательно следить за сейсмической активностью и рекомендуют жителям северных районов следить за официальными предупреждениями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате сильного землетрясения в Мьянме, произошедшего 28 марта, погибли 3798 человека.
13 апреля Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал очередное землетрясение магнитудой 5,5 на территории страны.
15 апреля российские спасатели МЧС завершили операцию в Мьянме, оказав помощь более 500 пострадавшим, включая 94 детей.