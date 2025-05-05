Серия землетрясений произошла в Мьянме у границы с Таиландом

Серия землетрясений магнитудой до 4,8 произошла в Мьянме у границы с Таиландом

Tекст: Мария Иванова

Серия землетрясений была зафиксирована в Мьянме недалеко от границы с Таиландом, передает РИА «Новости».

Отдел наблюдения за землетрясениями при Метеорологическом департаменте Таиланда заявил, что самое мощное землетрясение достигло магнитуды 4,8 и произошло на глубине 10 километров. Эпицентр находился на территории Мьянмы у таиландской границы.

В ведомстве отметили: «Самое сильное землетрясение… магнитудой 4,8 было зафиксировано на глубине 10 километров. Эпицентр находился в Мьянме недалеко от границы с Таиландом». Кроме того, с раннего утра зафиксировали еще несколько толчков магнитудой от 1,9 до 3,0, в основном в Мьянме, а один из толчков – магнитудой 1,9 – произошел в провинции Чианграй на севере Таиланда на глубине всего 2 километра.

Сообщается, что жертв или разрушений в результате подземных толчков не зарегистрировано. Власти Таиланда продолжают внимательно следить за сейсмической активностью и рекомендуют жителям северных районов следить за официальными предупреждениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате сильного землетрясения в Мьянме, произошедшего 28 марта, погибли 3798 человека.

13 апреля Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал очередное землетрясение магнитудой 5,5 на территории страны.

15 апреля российские спасатели МЧС завершили операцию в Мьянме, оказав помощь более 500 пострадавшим, включая 94 детей.