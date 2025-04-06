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Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3564 человек
Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3564 человек, ранены 5012
В результате сильного землетрясения в Мьянме, произошедшего 28 марта, погибли 3564 человека.
Центральное телевидение Китая сообщило, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3564 человек. Землетрясение произошло 28 марта и оставило за собой разрушительные последствия, передает РИА «Новости».
По данным Центрального телевидения Китая, помимо погибших, 5012 человек получили ранения. Кроме того, 210 человек на данный момент числятся пропавшими без вести. Эти данные предоставлены согласно последней статистике, полученной из региона бедствия.
Землетрясение, которое произошло 28 марта, стало мощным ударом для страны. По информации Метеорологического департамента Таиланда, его магнитуда составила 8,2. Подземные толчки ощущались не только в Мьянме, но и в соседних странах – Таиланде, Китае и Вьетнаме.
Катастрофа вызвала разрушения в ряде регионов, и многие жители остались без крова. Власти стран, затронутых катаклизмом, продолжают оказывать помощь пострадавшим, организуя временные убежища и медицинскую помощь для нуждающихся.
Накануне сообщалось, что количество погибших в результате разрушительного землетрясения в Мьянме увеличилось до 3455 человек, при этом 4840 человек получили травмы, а 214 числятся пропавшими без вести.