Подростков задержали в Москве за езду на самокатах и питбайках по проезжей части

Полиция задержала 20 подростков на электросамокатах и питбайках в Москве

Tекст: Антон Антонов

В субботу днем на Третьем транспортном кольце заметили группу несовершеннолетних, ехавших на электросамокатах и питбайках по проезжей части в сторону Ленинградского проспекта.

«Мои столичные коллеги установили несовершеннолетних нарушителей правил дорожного движения», – сообщила представитель МВД России в «Максе».

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и пресечения административных нарушений сотрудники ДПС УВД по Северному административному округу организовали мероприятие по розыску и остановке этой группы подростков. Нарушителей задержали недалеко от торгового центра «Авиапарк» и доставили в отдел МВД России по Хорошевскому району Москвы.

В отношении подростков было составлено девять протоколов по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях России. Кроме того, в отношении родителей несовершеннолетних оформлено 20 протоколов по статье 5.35 КоАП России за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД зафиксировало резкий рост числа аварий с участием мини-мотоциклов.

В Госдуме предложили ограничить продажу питбайков несовершеннолетним.

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