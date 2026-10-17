Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Подростков задержали в Москве за езду на самокатах и питбайках по проезжей части
Полиция задержала 20 подростков на электросамокатах и питбайках в Москве
В Москве задержаны 20 несовершеннолетних, которые передвигались на электросамокатах и питбайках по проезжей части, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В субботу днем на Третьем транспортном кольце заметили группу несовершеннолетних, ехавших на электросамокатах и питбайках по проезжей части в сторону Ленинградского проспекта.
«Мои столичные коллеги установили несовершеннолетних нарушителей правил дорожного движения», – сообщила представитель МВД России в «Максе».
Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и пресечения административных нарушений сотрудники ДПС УВД по Северному административному округу организовали мероприятие по розыску и остановке этой группы подростков. Нарушителей задержали недалеко от торгового центра «Авиапарк» и доставили в отдел МВД России по Хорошевскому району Москвы.
В отношении подростков было составлено девять протоколов по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях России. Кроме того, в отношении родителей несовершеннолетних оформлено 20 протоколов по статье 5.35 КоАП России за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД зафиксировало резкий рост числа аварий с участием мини-мотоциклов.
В Госдуме предложили ограничить продажу питбайков несовершеннолетним.