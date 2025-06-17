В Госдуме предложили ограничить продажу питбайков несовершеннолетним

Tекст: Алексей Дегтярев

Метелев обратился к главам МВД и Минспорта с соответствующей инициативой, передает ТАСС.

Он предложил разрешить продажу мотоциклов и питбайков несовершеннолетним только при наличии документа, который подтверждает обучение в специализированной спортивной организации.

По словам парламентария, с началом летнего сезона увеличилось число ДТП с участием мотоциклов, включая питбайки, в которых часто страдают несовершеннолетние. Метелев подчеркнул, что большинство аварий происходит из-за отсутствия необходимых навыков управления у подростков.

«В настоящий момент мотоцикл, в том числе спортивный, может быть легально приобретен и использован любым лицом, независимо от возраста и наличия навыков управления», – говорится в обращении депутата.

Метелев считает, что новая мера позволит обеспечить достаточный уровень подготовки и контроля управления со стороны квалифицированных тренеров, снизив число несчастных случаев с подростками и повысив безопасность использования питбайков в спортивных целях.

В октябре 2024 года в Крыму на автодороге Нижнегорский – Белогорск произошло смертельное ДТП с участием подростков на питбайках и квадроцикле, которые столкнулись с легковым автомобилем.