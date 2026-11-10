В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
На Мальдивах изменили порядок заполнения въездной декларации
АТОР: Туристов на Мальдивах обязали подтверждать почту кодом для декларации
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что с 9 ноября иностранным путешественникам на Мальдивах необходимо подтверждать электронную почту одноразовым кодом при оформлении обязательной въездной декларации.
С 9 ноября процедура заполнения бесплатной декларации IMUGA требует подтверждения адреса электронной почты одноразовым паролем, сообщает АТОР со ссылкой на иммиграционную службу Мальдив. Документ оформляется за 96 часов до прибытия в страну.
В обновленной системе появилась возможность добавлять членов семьи или группы в одну анкету. Родителям разрешили использовать свою электронную почту при заполнении данных на младенцев. При этом требование об индивидуальной декларации для каждого путешественника остается в силе.
После подачи формы туристам необходимо сохранить полученный QR-код. Для выезда с Мальдив заполнять декларацию больше не требуется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Мальдив отложили введение туристического налога в размере 17% для иностранных туроператоров.
В сентябре из документов МВД России стало известно о прекращении внесения данных о детях в загранпаспорта родителей с 2027 года.
Летом Ассоциация туроператоров России сообщила об изменении правил подачи документов в визовый центр Италии.