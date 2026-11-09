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По решению президента стартовал отбор на третий поток «Время героев»
По решению президента России Владимира Путина стартует отбор на третий поток федеральной программы «Время героев», сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Третий поток программы «Время героев» специально предназначен для участников спецоперации, не имеющих законченного высшего образования, сообщается на сайте проекта. Для кандидатов предусмотрен особый набор требований: наличие гражданства России, проявленные в ходе боевых действий мужество и героизм, а также среднее или незаконченное высшее образование.
«Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной службе», – подчеркнул Кириенко.
Срок обучения составит три года вместо стандартных четырех. Программа начнется с полутора лет интенсивных теоретических занятий в Президентской академии, за которыми последует очно-заочный формат обучения.
Подать заявку на участие можно на сайте программы до 25 января 2027 года. Отбор включает анкетирование, написание эссе и тестирование в 95 пунктах дистанционной оценки, открытых в различных регионах страны. При рассмотрении кандидатур будут приниматься во внимание их заслуги на военной службе.
Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. Операторы – Президентская академия и платформа «Россия – страна возможностей». Обучение первого потока завершено: все выпускники получили назначения или избраны на ответственные посты. Второй поток завершит обучение в 2027 году, две трети его участников уже получили новые должности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу политолог Никита Сетов заявил о необходимости предоставить ветеранам возможность продолжить служение стране.
В четверг президент Владимир Путин поручил разработать программу обучения для участников спецоперации без оконченного высшего образования.