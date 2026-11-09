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Крупнейший французский профсоюз призвал продолжить массовые протесты
Профсоюз CGT призвал продолжить массовые протесты во Франции
Генеральный секретарь французского профсоюзного объединения «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине призвала продолжить забастовки и демонстрации в стране из-за недостаточных мер правительства.
Французские власти объявили о ряде мер после нескольких недель манифестаций, пообещав проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 1,6% с декабря и ввести ряд льгот на энергоносители, передает РИА «Новости». «Мы пришли за ответами после небывалого социального движения молодежи и трудящихся. Правительство нам предлагает крохи… Профсоюзное объединение работников госсектора объявило о новом дне протестов, забастовок и демонстраций 17 ноября», – заявила Бине.
По словам генсека CGT, минимальную зарплату в любом случае должны были проиндексировать в январе 2027 года, поэтому реальная надбавка сопоставима со стоимостью килограмма помидоров. Бине подчеркнула, что протестное движение не прекратится, пока правительство не прислушается к требованиям граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сенатор Владимир Джабаров назвал провалы президента Франции Эммануэля Макрона в миграционной и социальной политике первопричиной французских беспорядков.
В четверг Софи Бине заявила о выходе более 250 тыс. человек на протесты во французских городах.
Во вторник Национальная компания железных дорог Франции предупредила о перебоях в расписании пассажирских составов на фоне массовых забастовок.