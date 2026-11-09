  • Новость часаДелегация России вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

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    9 ноября 2026, 16:18 • Новости дня

    Крупнейший французский профсоюз призвал продолжить массовые протесты

    Профсоюз CGT призвал продолжить массовые протесты во Франции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь французского профсоюзного объединения «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине призвала продолжить забастовки и демонстрации в стране из-за недостаточных мер правительства.

    Французские власти объявили о ряде мер после нескольких недель манифестаций, пообещав проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 1,6% с декабря и ввести ряд льгот на энергоносители, передает РИА «Новости». «Мы пришли за ответами после небывалого социального движения молодежи и трудящихся. Правительство нам предлагает крохи… Профсоюзное объединение работников госсектора объявило о новом дне протестов, забастовок и демонстраций 17 ноября», – заявила Бине.

    По словам генсека CGT, минимальную зарплату в любом случае должны были проиндексировать в январе 2027 года, поэтому реальная надбавка сопоставима со стоимостью килограмма помидоров. Бине подчеркнула, что протестное движение не прекратится, пока правительство не прислушается к требованиям граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сенатор Владимир Джабаров назвал провалы президента Франции Эммануэля Макрона в миграционной и социальной политике первопричиной французских беспорядков.

    В четверг Софи Бине заявила о выходе более 250 тыс. человек на протесты во французских городах.

    Во вторник Национальная компания железных дорог Франции предупредила о перебоях в расписании пассажирских составов на фоне массовых забастовок.

    8 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Политолог Корнилов: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби не подразумевает участие европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. При этом, по его мнению, Франция может надеяться заранее поговорить с украинской стороной, чтобы та с ее идеями пришла на переговоры. Ранее глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ.

    «Видимо, во Франции давно не учили геометрию. Поэтому забыли, как выглядит треугольник, и думают, что при добавлении сторон он все равно останется трехсторонним», – сыронизировал политолог Владимир Корнилов.

    Эксперт отметил, что пока сложно понять, что именно имел в виду глава французского МИД, говоря об участии европейцев в переговорах в Абу-Даби.

    «Между тем мы слышали позицию российской стороны, в частности – господина Ушакова: глобально Москва не против приезда европейцев в ОАЭ. Но на переговорный трек в данный период времени их никто пускать не планирует», – продолжил аналитик.

    Собеседник допустил, что французы могут надеяться «разжалобить американцев», чтобы их допустили в зал. «Более того, и Украина наверняка будет настаивать на участии Евросоюза», – полагает Корнилов.

    В то же время он оговорился – Киев может проводить встречи с кем хочет и когда хочет. «В конечном счете можно предположить, что Барро надеется приехать в Абу-Даби, поговорить с украинской стороной, а те, в свою очередь, принесут эти мысли на сами переговоры с Россией и США. Но было бы хорошо, если бы МИД Франции пояснил, что именно скрывается за словами главы ведомства», – резюмировал политолог.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – сказал дипломат.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече, а также в каком формате планируется участие.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    «События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

    Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал депутат.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, диалог состоится за закрытыми дверями и будет посвящен обсуждению вопросов безопасности и гарантиям безопасности.

    Владимир Путин поблагодарил руководство ОАЭ за последовательную помощь в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами.

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    8 ноября 2026, 15:29 • Новости дня
    Глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    Глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    Европейские страны, включая Францию, будут представлены на российско-американо-украинских переговорах в ОАЭ, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTL.

    «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – заявил Барро.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил присутствие представителей европейских стран на встрече по Украине в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь главы государства назвал помощника президента Владимира Мединского руководителем российской делегации на предстоящих переговорах.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    9 ноября 2026, 09:04 • Новости дня
    Ле Пен пообещала ликвидировать дипслужбу Евросоюза
    Ле Пен пообещала ликвидировать дипслужбу Евросоюза
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в случае победы на выборах намерена ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий.

    В случае победы на президентских выборах 2027 года Марин Ле Пен планирует ликвидировать или кардинально сократить структуру Европейской службы внешних действий во главе с Каей Каллас. Соратники политика считают работу ведомства неэффективным дублированием дипломатии суверенных государств, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    «Дело в том, что полезность Каллас весьма ограничена, и она дублирует дипломатическую деятельность стран-членов. Никто не признает ее легитимность, в частности ни США, ни Китай», – отметил советник лидера «Национального объединения» Жордана Барделла Шарль-Анри Галлуа.

    Внутри французской партии также назвали европейскую дипломатическую службу пустой тратой денег налогоплательщиков. Ключевой точкой расхождения между Ле Пен и Каллас остается подход к украинскому кризису.

    Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 18 апреля 2027 года. Опросы общественного мнения называют Ле Пен фаворитом первого тура, однако ее участие может оказаться под вопросом из-за возможного отрицательного решения суда по делу о парламентских ассистентах.

    Кандидат в президенты Франции от партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил о намерении вывести республику из Североатлантического альянса в случае своей победы на выборах.

    В прошлом месяце издание Politico отметило рост шансов лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен на победу в выборах из-за массовых грабежей и беспорядков. Кандидат в президенты Франции назвала присоединение Украины к Европейскому союзу экономическим самоубийством для стран объединения.

    Политик заявила о потере главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен доверия многих европейских правительств.

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    9 ноября 2026, 10:24 • Новости дня
    В ЕС обвинили Россию в разжигании беспорядков во Франции через соцсети

    ЕС обвинил российскую сеть «Операция Overload» в разжигании беспорядков во Франции

    В ЕС обвинили Россию в разжигании беспорядков во Франции через соцсети
    @ Oualid Abdellaoui/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Внутренняя оценка Евросоюза установила, что подконтрольная России сеть использовала беспорядки во Франции, распространяя в соцсетях фейковые посты от имени западных СМИ, пишет Reuters.

    По данным доклада, составленного экспертами по дезинформации дипломатической службы ЕС и охватывающего период с 7 по 21 октября, сеть «Операция Overload» распространяла видео, имитирующие западные СМИ, с ложными утверждениями об изнасилованиях протестующих мигрантами и готовящихся терактах. Документ, с которым ознакомился Reuters, указывает, что цель кампании – представить французские власти слабыми и авторитарными одновременно.

    Отдельная оценка МИД Франции обнаружила, что аккаунты, связанные с Израилем и движением MAGA, также продвигали «враждебные нарративы», увязывая беспорядки с радикальным исламизмом и миграцией. Десять самых просматриваемых постов в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) от пророссийских аккаунтов собрали 2,8 млн просмотров с 16 по 18 октября, тогда как публикации, связанные с движением MAGA, набрали более 49 млн просмотров, а связанные с Израилем – свыше 35 млн.

    МИД России не ответил на запрос о комментарии, а ранее представитель ведомства Мария Захарова отвергала обвинения французского госоргана в распространении дезинформации о выборах 2027 года. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не видел признаков иностранного вмешательства в сами протесты, но отметил факты «иностранного манипулирования информацией». Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и МИД Израиля не ответили на запросы Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Лионе, пытаясь разогнать колонну манифестантов, недовольных ростом цен. На прошлой неделе французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен. В прошлом месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заявила об ожидании обнаружения «руки Кремля» в карманах курточек французских школьников, участвующих в массовых протестах.

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    9 ноября 2026, 13:16 • Новости дня
    Сенатор: В беспорядках во Франции виноват Макрон, а не Россия

    Сенатор Джабаров: ЕС и Франция винят Россию в собственных провалах

    Сенатор: В беспорядках во Франции виноват Макрон, а не Россия
    @ Oualid Abdellaoui/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Первопричина французских беспорядков – провалы президента Франции Эммануэля Макрона в миграционной и социальной политике. Стремление ЕС обвинить Москву в контексте протестов является бесплодной попыткой Парижа и Брюсселя переложить вину с больной головы на здоровую, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

    «Попытки ЕС и Парижа обвинить Москву в какой бы то ни было причастности к беспорядкам во Франции больше напоминают стремление европейских властей свалить на других ответственность за собственные внутре- и внешнеполитические провалы», – пояснил сенатор Владимир Джабаров.

    Парламентарий напомнил, что первопричиной недовольства французов являются провальные решения Елисейского дворца и лично президента Франции Эммануэля Макрона в рамках миграционной повестки, а также в социальной политике.

    «Пусть лучше Брюссель и Париж обратят внимание на бревна в своих глазах, чем ищут сучки у других. Судя по всему, у Франции и Евросоюза нет действенного решения проблем, которые сами себе создали. Поэтому они традиционно называют виноватой российскую сторону», – продолжил собеседник.

    Впрочем, допустил сенатор, далеко не все население стран Евросоюза поверит в подобную антироссийскую риторику Парижа и Брюсселя. «Часть европейского общества довольно неплохо разбирается в политике. Эти люди видят реальную картину происходящего в их макрорегионе и трезво оценивают управленческие решения собственных властей», – резюмировал Джабаров.

    Ранее эксперты по дезинформации дипломатической службы ЕС составили доклад по беспорядкам во Франции. В тексте указано, что якобы «тайная российская сеть» «Операция Overload» распространяла видео, имитирующие западные СМИ, с фейками об изнасилованиях мигрантами и готовящихся терактах. В документе указано, что цель кампании – представить французские власти слабыми и авторитарными одновременно, передает Reuters.

    Отдельная оценка МИД Франции обнаружила, что аккаунты, якобы связанные с Израилем и движением MAGA, также продвигали «враждебные нарративы», увязывая беспорядки с радикальным исламизмом и миграцией. Десять самых просматриваемых постов в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) от якобы пророссийских аккаунтов собрали 2,8 млн просмотров с 16 по 18 октября, тогда как публикации, связанные с движением MAGA, набрали более 49 млн просмотров, а связанные с Израилем – свыше 35 млн.

    На прошлой неделе французская полиция применяла слезоточивый газ против протестующих в Лионе, пытаясь разогнать колонну манифестантов, недовольных ростом цен. В целом правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен. Стоит также отметить, что официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией заявила об ожидании обнаружения «руки Кремля» в карманах курточек французских школьников, участвующих в массовых протестах.

    Ранее кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявляла о планах в случае победы на выборах 2027 года ликвидировать или кардинально сократить Европейскую внешнеполитическую службу.

    Соратники политика считают работу ведомства неэффективным дублированием дипломатии суверенных государств. «Никто не признает ее легитимность, в частности ни США, ни Китай», – отметил советник лидера «Национального объединения» Жордана Барделла Шарль-Анри Галлуа. Он назвал европейскую дипломатическую службу пустой тратой денег налогоплательщиков.

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    9 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Самый титулованный дзюдоист мира заявил об участии в выборах президента Франции

    Самый титулованный дзюдоист Ринер объявил о выдвижении в президенты Франции

    Самый титулованный дзюдоист мира заявил об участии в выборах президента Франции
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Самый титулованный в истории дзюдоист Тедди Ринер объявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Франции в 2027 году.

    «Я выдвигаю свою кандидатуру, чтобы доказать, что мы можем возродить Францию», – заявил Ринер в интервью газете Le Parisien.

    Главной целью он назвал «объединение французов, преодоление политических разногласий и партийных противоречий». Кампания Ринера пройдет под лозунгом «Франция, которую мы хотим».

    Тедди Ринер является самым титулованным дзюдоистом в мире по количеству олимпийских золотых медалей и побед на чемпионатах мира. У него пять золотых медалей Олимпийских игр и 11 индивидуальных титулов чемпиона мира. Он выступает в весовой категории свыше 100 кг.

    Выборы президента Франции пройдут 18 апреля 2027 года. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет принять в них участие, поскольку занимает этот пост второй срок подряд. Одним из фаворитов на предстоящих выборах является лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу упоминания Украины отсутствовали в предвыборной программе партии «Непокоренная Франция».

    В пятницу кандидат в президенты Франции и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян указал на вред помощи Киеву для ЕС.

    В сентябре Марин Ле Пен назвали фаворитом на выход во второй тур президентских выборов 2027 года.

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    6 ноября 2026, 21:57 • Новости дня
    Медведев напомнил о «цветущем саде» Борреля после поджога школы в Лионе

    Медведев отреагировал на поджог французской школы с людьми внутри

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал поджог школы во французском Лионе, напомнив о словах бывшего главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля про Европу как цветущий сад.

    Медведев прокомментировал инцидент во французском Лионе, где злоумышленники подожгли школу с находящимися внутри людьми, передает РИА «Новости». «В Лионе подожгли школу с людьми внутри. Я помню, что один парень по фамилии Боррель из ЕС описывал Европу как цветущий «сад». Хотели бы посетить такой сад?» – написал Медведев на английском языке в социальной сети X.

    Он приложил к публикации видеокадры из Лиона, на которых запечатлен горящий вход в здание и полыхающие рядом мусорные баки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг французские правоохранители задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

    Ранее неизвестные подожгли ограду лицея на севере Франции на фоне протестов.

    В пятницу неизвестные попытались поджечь лицей во Франции во время занятий.

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    7 ноября 2026, 20:29 • Новости дня
    Макрону подготовили секретное убежище на случай штурма Елисейского дворца

    The Telegraph: Макрону подготовили убежище на случай штурма Елисейского дворца

    Tекст: Вера Басилая

    Для президента Франции Эммануэля Макрона подготовили секретное убежище в пригороде Парижа на случай штурма Елисейского дворца протестующими, сообщают СМИ.

    В пригороде Парижа подготовлено секретное убежище для эвакуации президента Франции Эмманюэля Макрона на случай штурма Елисейского дворца участниками массовых беспорядков. Об этом со ссылкой на книгу французских журналистов «Новая армия теней» пишет The Telegraph.

    Разработка сценариев экстренного вывоза главы государства и создание укрытия начались после столкновения Макрона с агрессивно настроенными активистами движения «желтых жилетов» в Ле-Пюи-ан-Веле в 2018 году. Официального подтверждения существования такого объекта нет.

    Авторы книги отмечают, что в преддверии президентских выборов 2027 года спецслужбы Франции усилили подготовку к возможным диверсиям, восстаниям и масштабным кибератакам. Разведка страны уже провела моделирование вероятного вмешательства в избирательный процесс.

    Кроме того, столичная полиция отработала алгоритмы действий в условиях нарушения работы систем связи без использования защищенных смартфонов. Руководство страны также рассматривает варианты применения армейского спецназа для обороны здания парламента и других ключевых государственных учреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство внутренних дел Франции сообщило о задержании 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

    Во вторник учащиеся французских вузов вопреки судебному запрету вышли на протестную акцию возле парижского Пантеона.

    В тот же день студенческие акции привели к перебоям в работе примерно трети высших учебных заведений Парижа.

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    7 ноября 2026, 09:03 • Новости дня
    Любинский назвал обвинения Европы попыткой скрыть внутренний кризис

    Замглавы МИД Любинский объяснил обвинения Европы желанием скрыть кризис

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что европейские страны пытаются переложить на Москву ответственность за внутренние проблемы, обвиняя ее во вмешательстве и дестабилизации обстановки.

    Западные государства стремятся избежать ответственности за внутренний кризис на фоне массовых акций протеста, передает ТАСС.

    «Это давно известная и опробованная на Западе схема: довести ситуацию до кризиса, а ответственность за последствия взвалить на Россию», – отметил Любинский.

    Дипломат добавил, что европейским политикам все равно придется держать ответ перед своими гражданами и анализировать социально-экономические причины происходящих событий. С октября в ряде стран Европы, включая Францию, Италию, Швейцарию и Австрию, проходят массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения, которые перерастают в погромы и столкновения с полицией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство внутренних дел Франции сообщило о задержании 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен.

    Ранее акции протеста в семи европейских странах сопровождались погромами, поджогами баррикад и столкновениями с полицией.

    Также масштабные протесты молодежи из-за роста стоимости жизни охватили страны Европы от Франции до Албании и Сербии.

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    8 ноября 2026, 13:07 • Новости дня
    Захарова: Макрон построил секретный бункер для защиты от собственных граждан

    Мария Захарова объяснила появление секретного бункера у президента Франции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тайный бункер президента Франции Эммануэля Макрона предназначен для защиты от собственного народа, а не от внешних угроз.

    Тайный бункер понадобился президенту Франции Эммануэлю Макрону не для укрытия от внешней опасности, а для спасения от недовольных жителей страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС со ссылкой на газету «Комсомольская правда».

    «Думаю, бункер построили не в связи с внешней угрозой, а для защиты от своих собственных граждан», – заявила она.

    Ранее издание The Telegraph опубликовало данные о наличии у Макрона тайного бункера за пределами Парижа. Британская газета сослалась на книгу журналистов Пьера Гастино, Антуана Изамбара и Франка Рено «Новая армия теней».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Франции Эммануэль Макрон получил в распоряжение тайный бункер под Парижем для эвакуации на случай захвата Елисейского дворца протестующими.

    Французские правоохранительные органы попытались разогнать колонну недовольных ростом цен манифестантов с помощью спецсредств.

    Ранее участники протестов на юго-востоке Франции сожгли чучело главы государства.

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    6 ноября 2026, 23:00 • Новости дня
    Турция запретила французскому судну вести исследования

    МИД Турции заявил о попытке французского судна изучать шельф без разрешения

    Tекст: Антон Антонов

    Судно под французским флагом попыталось без разрешения Анкары провести морские научные исследования на турецком континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье, заявил МИД Турции.

    В Анкаре сообщили, что судно под французским флагом намеревалось провести морские научные исследования, связанные с прокладкой кабеля, не получив необходимого разрешения Турции на работы в пределах ее континентального шельфа в Восточном Средиземноморье, внешние границы которого Анкара официально представила ООН 18 марта 2020 года, передает РИА «Новости».

    «Наша решимость защищать суверенные права, вытекающие из международного права, остается непоколебимой», – говорится в заявлении МИД Турции.

    Турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило, что навигационные предупреждения, опубликованные Грецией и администрацией греков-киприотов для обеспечения деятельности судна, были отменены Анкарой.

    В министерстве добавили, что процедура согласования с Турцией работ на участке маршрута судна, проходящем в пределах турецкого континентального шельфа, еще не завершена, а проведение такой деятельности без одобрения Анкары противоречит сложившимся нормам международного морского права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция и различные силы в Ливии утвердили соглашение о переделе Восточного Средиземноморья и его газоносного шельфа.

    В среду Министерство иностранных дел Турции подтвердило неизменность позиции Анкары и ее готовность отстаивать интересы в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

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    7 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    Греция поддержала исследования французского судна вопреки протесту Турции

    Tекст: Антон Антонов

    Французское судно VB Abeille Marengo проведет исследования морского дна у берегов Греции и Кипра, заявили греческие дипломатические источники.

    Указывается, что VB Abeille Marengo будет заниматься изучением морского дна в греческих и кипрских территориальных водах и на континентальном шельфе Греции и Кипра в полном соответствии с международным морским правом, несмотря на противодействие Турции, передает ТАСС со ссылкой на ANA-MPA.

    Греческие дипломатические источники, комментируя недавнее заявление МИД Турции, уточнили, что «работа французского исследовательского судна VB Abeille Marengo будет проводиться в соответствии с оперативным планом компании».

    Те же источники подчеркнули, что международное морское право, регулирующее подобные исследования, «ясно и не допускает различных толкований».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД Турции заявил о попытке судна под французским флагом без разрешения Анкары провести морские научные исследования на турецком континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье.

    В министерстве добавили, что процедура согласования с Турцией работ на участке маршрута судна, проходящем в пределах турецкого континентального шельфа, еще не завершена, а проведение такой деятельности без одобрения Анкары противоречит сложившимся нормам международного морского права.

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    6 ноября 2026, 21:08 • Новости дня
    Неизвестные попытались поджечь лицей во Франции во время занятий

    Le Parisien: Во Франции неизвестные пытались поджечь лицей во время уроков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа злоумышленников проникла в здание лицея Мистраль во французском столичном регионе во время занятий и попыталась устроить пожар, пишет газета Le Parisien.

    Несколько человек, не имеющих отношения к учебному заведению, ворвались в здание, запустили фейерверк и подожгли туалетную бумагу и мусорные урны, передает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

    От взрыва пиротехники никто не пострадал. Действия нарушителей пресекли прибывшие на место сотрудники полиции, которые самостоятельно потушили возгорание.

    Во время инцидента руководство лицея эвакуировало учащихся во внутренний двор. После происшествия занятия перевели в удаленный режим как минимум до полудня субботы. Полиции пока не удалось задержать нападавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг во французском Лилле неизвестные подожгли ограду лицея имени Сезара Баджо.

    В прошлом месяце участники протестов в Париже подожгли входную дверь лицея имени Воклена.

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    7 ноября 2026, 17:17 • Новости дня
    Французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Лионе

    BFMTV: Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрации в Лионе

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники правоохранительных органов попытались разогнать колонну манифестантов, недовольных ростом цен, с помощью спецсредств.

    Власти французского Лиона запретили проведение манифестаций в центре города из-за повышенного уровня опасности, однако протестующие против роста цен начали движение от здания табачной мануфактуры, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Для разгона колонны демонстрантов сотрудники полиции применили слезоточивый газ.

    Тем временем в Париже сотни протестующих против роста стоимости жизни начали собираться на площади Республики, откуда шествие проследует по бульвару Вольтера до площади Нации.

    Власти Франции ожидают, что в субботу на акции протеста по всей стране придут до 170 тыс. человек, из которых 60 тыс. выйдут на улицы столицы. В ходе предыдущих крупных протестов в четверг Министерство внутренних дел насчитало 575 тыс. участников, тогда как профсоюзное объединение CGT сообщило о 1,6 млн протестующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сотрудники правоохранительных органов в Париже приступили к разгону оставшихся на площади Нации участников манифестации против роста цен. В тот день не менее 600 тыс. человек вышли во Франции на манифестации. Полиция использовала слезоточивый газ против протестующих.

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    7 ноября 2026, 19:39 • Новости дня
    В Париже начались столкновения полиции и протестующих

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже начались столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции протеста против роста стоимости жизни, полиция применяет дубинки.

    Сотрудники полиции группируются и оттесняют манифестантов на площади Нации под неодобрительные возгласы толпы, бьют протестующих дубинками, толкают и пытаются свалить с ног подсечками. Нескольких человек уже задержали, передает РИА «Новости».

    По данным префектуры Парижа, в субботу на улицы вышли около 46 тыс. человек в знак протеста против роста стоимости жизни и снижения покупательной способности.

    Протесты во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников, к которым позже присоединились недовольные повышением цен. Самая массовая демонстрация прошла 17 октября и собрала около 550 тыс. человек. Полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сотрудники правоохранительных органов попытались разогнать колонну манифестантов в Лионе с помощью спецсредств.

    В четверг французские полицейские задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен. В тот же день сотрудники правоохранительных органов в Париже приступили к разгону оставшихся на площади Нации участников манифестации.

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