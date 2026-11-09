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ООН спрогнозировала увеличение числа голодающих в мире из-за Эль-Ниньо
ООН: Феномен Эль-Ниньо увеличит число голодающих в мире на 49 млн человек
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН предупредила об угрозе увеличения числа голодающих в мире на 49 млн человек из-за экстремальных погодных условий и феномена Эль-Ниньо.
Заявление было сделано по случаю открытия 31-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, передает ТАСС. Организация призвала лидеров стран обеспечить долгосрочные инвестиции с помощью инновационных финансовых механизмов для предотвращения глобальных продовольственных проблем.
«Из-за нынешнего Эль-Ниньо к концу 2027 года число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, может увеличиться как минимум на 49 млн. Ожидается, что пик интенсивности этого явления приходится на период с октября по декабрь 2026 года, а его последствия для посевных кампаний, урожая и цен на продукты питания могут ощущаться вплоть до начала 2028 года», – заявили в ВПП.
Среди главных климатических последствий выделяют засухи и наводнения. Дефицит влаги прогнозируется в «сухом коридоре» Центральной Америки, а также в восточных районах Африки, тогда как на Африканском Роге и в Южной Америке ожидаются разрушительные дожди.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу эксперт российского природоохранного фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин сообщил о грядущем дефиците воды в Африке и Азии из-за Эль-Ниньо.
В прошлом месяце глава Всемирной метеорологической организации Селесте Сауло назвала текущее климатическое явление сильнейшим за 40 лет.
В сентябре исследователи предсказали гибель тысяч человек к февралю следующего года из-за рекордной жары.