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ФНПР объяснила правила оформления внепланового отпуска из-за выхода GTA VI
ФНПР: Россияне могут взять отпуск вне графика из-за выхода GTA VI
Россияне могут взять ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика для тестирования новых видеоигр при наличии договоренности с работодателем, заявили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Сотрудники вправе уйти во внеплановый отпуск ради выхода новой части видеоигры Grand Theft Auto VI, если согласуют перенос с начальством, передает РИА «Новости». «График основных отпусков – это не список пожеланий. Без уважительной причины изменить в одностороннем порядке не получится. Если его утвердили, соблюдать должны обе стороны: и работник, и работодатель. Главное – договориться с руководством. Оно вправе согласиться, но может и отказать», – сказали в департаменте коммуникаций ФНПР.
В организации добавили, что для изменения планов необходимо написать заявление и указать уважительную причину, например семейные обстоятельства. При этом окончательное решение принимает руководитель, а хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 дней.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что россияне начали массово брать отгулы из-за выхода видеоигры GTA VI, релиз которой запланирован на 19 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре депутаты фракции ЛДПР предложили исключить выходные из ежегодного оплачиваемого отпуска работников.
Ранее американским военнослужащим предложили четыре дополнительных выходных дня для прохождения новой части видеоигры GTA VI при условии продления контракта.