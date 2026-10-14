Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.0 комментариев
Ле Пен заявила о потере фон дер Ляйен доверия правительств ЕС
FT: Ле Пен заявила о недоверии правительств стран ЕС к фон дер Ляйен
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен больше не пользуется доверием многих европейских правительств.
Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен усомнилась в том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сможет оставаться на своем посту до конца мандата, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
«Она больше не пользуется доверием многих правительств стран ЕС», – заявила Ле Пен.
Ранее издание Politico сообщило, что стиль руководства фон дер Ляйен в Брюсселе считают «бункерным». По данным издания, глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частном порядке называет ее диктатором.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье фон дер Ляйен пообещала Киеву средства на ракеты и дроны.
В марте официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сатанизмом заявления главы Еврокомиссии про «новую надежду» для Ирана.