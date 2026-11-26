МИД: Грушко стал главой делегации России на СМИД ОБСЕ

Tекст: Валерия Городецкая

Российская сторона подтвердила свое участие в предстоящем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, руководителем делегации назначен заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, передает РИА «Новости».

«Как вы знаете, Россия всегда принимала активное участие в работе министерских заседаний ОБСЕ. С аналогичным настроем подходим и в этом году. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел господин Грушко», – заявила Захарова в ходе брифинга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об отсутствии участия в декабрьском саммите министров иностранных дел ОБСЕ в рабочем графике Сергея Лаврова.

В прошлом месяце Александр Грушко подтвердил планы России принять участие в заседании СМИД ОБСЕ в Швейцарии.

В прошлом году Мария Захарова анонсировала назначение Александра Грушко представителем российской делегации на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.