При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
Грушко стал главой делегации России на СМИД ОБСЕ
МИД: Грушко стал главой делегации России на СМИД ОБСЕ
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российскую делегацию на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ возглавит заместитель министра Александр Грушко.
Российская сторона подтвердила свое участие в предстоящем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, руководителем делегации назначен заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, передает РИА «Новости».
«Как вы знаете, Россия всегда принимала активное участие в работе министерских заседаний ОБСЕ. С аналогичным настроем подходим и в этом году. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел господин Грушко», – заявила Захарова в ходе брифинга.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об отсутствии участия в декабрьском саммите министров иностранных дел ОБСЕ в рабочем графике Сергея Лаврова.
В прошлом месяце Александр Грушко подтвердил планы России принять участие в заседании СМИД ОБСЕ в Швейцарии.
В прошлом году Мария Захарова анонсировала назначение Александра Грушко представителем российской делегации на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.