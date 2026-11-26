Tекст: Валерия Городецкая

Руководитель армянского правительства указал на необходимость полной передачи контроля над границами национальным кадрам, передает РИА «Новости». «Мы благодарны российским пограничникам, <…>, но, думаю, пришло время, чтобы мы полностью взяли ответственность на себя в ближайшие годы», – сказал Пашинян.

Ранее премьер-министр связывал постепенную передачу контроля над государственной границей с проведением реформ для подготовки к либерализации визового режима с Европейским союзом.

Российские военнослужащие охраняют рубежи Армении с Турцией и Ираном на основании договора с 1992 года. В 2024 году Ереван принял решение самостоятельно обслуживать контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц, а с начала прошлого года армянская сторона взяла под полный контроль блокпост на границе с Ираном. При этом Москва и Ереван договаривались продолжать совместную охрану рубежей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неготовности Еревана идти на уступки России в вопросе евроинтеграции.

В середине месяца руководитель армянского правительства сообщил о готовности Еревана и Анкары к открытию государственных границ.

Весной глава кабинета министров пообещал решить вопрос либерализации визового режима с Евросоюзом в течение двух лет.