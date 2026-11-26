При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
МИД анонсировал поездку Лаврова в Катар на Дохийский форум
Захарова: Лавров посетит Катар 5-6 декабря для участия в Дохийском форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о планах главы ведомства Сергея Лаврова посетить Катар 5–6 декабря для участия в Дохийском форуме.
Министр иностранных дел Сергей Лавров совершит рабочий визит в Катар в начале декабря, передает РИА «Новости». «С 5 по 6 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров будет находиться с рабочим визитом в Катаре для участия в 24-м Дохийском форуме», – сообщила Захарова.
Она добавила, что в эти же даты пройдут встречи главы российского внешнеполитического ведомства с руководством Катара. Стороны рассмотрят перспективы дальнейшего поступательного развития сотрудничества между двумя странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Абу-Даби для участия в Международном форуме по вопросам мира и безопасности.
В начале месяца представитель министерства сообщила о переговорах главы ведомства с министром иностранных дел Перу Карлосом Эспой в Москве.
В прошлом месяце Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Бахрейн для участия в девятом раунде стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.