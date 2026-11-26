При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
Британский наркобарон получил 18 лет тюрьмы за контрабанду кокаина
LBC: Британский суд приговорил наркобарона к 18 годам тюрьмы за ввоз кокаина
Суд в Британии приговорил к 18 годам лишения свободы наркобарона Брэдли Стейнера, который руководил сетью по доставке более тонны кокаина на территорию страны.
Британский суд вынес приговор 46-летнему Брэдли Стейнеру за организацию масштабной сети сбыта наркотиков, пишет LBC. Преступная группа под руководством Стейнера занималась распространением кокаина по всей стране, включая Лондон, Бристоль и Кардифф. Для координации курьеров наркобарон использовал зашифрованные мессенджеры, выплачивая подчиненным более 1,3 тыс. долларов в день.
Полученные незаконным путем средства Стейнер перевозил в свой дом в испанской Марбелье. Полиция арестовала мужчину в мае 2026 года после изучения тысяч зашифрованных сообщений и осуждения восьми других членов наркокартеля.
«Наши офицеры ведут борьбу с организованной преступностью – мы не просто преследуем мелких правонарушителей, но и распутываем целые сети», – заявил руководитель расследования Джек Краушаар.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом британские пограничники конфисковали почти 1,3 т кетамина.