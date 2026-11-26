Минобороны Британии призвало ветеранов готовиться к войне

Tекст: Антон Антонов

Минобороны Британии направило примерно 100 тыс. стратегических резервистов первые со времен холодной войны письма с призывом готовиться к возможному призыву на войну и предложением добровольно участвовать в учениях, включая крупное маневровое мероприятие НАТО Steadfast Defender будущей весной, пишет Telegraph.

Письма, подписанные руководителями всех трех видов вооруженных сил, призывают бывших военных обновить контактные данные и сообщить о нынешнем месте работы и гражданских навыках, которые могут пригодиться обороне страны. Меры объясняются ростом якобы существующей угрозы со стороны России. Такой шаг связывают с появлением крылатых ракет и беспилотников над Польшей вблизи района британских учений. Кроме того, сообщалось, что Королевские ВВС начали прятать самолеты в ангары на ночь и планируют установить противодронные сети на базах.

По данным издания, правительство стремится нарастить «глубину» устойчивости и серьезнее относиться к статье 3 устава НАТО, требующей от государств сохранять и развивать способность противостоять вооруженному нападению. Ранее Стритинг предупреждал, что Британия должна быть готова к войне через тысячу дней и, по его словам, «быть готовыми вместе с союзниками сражаться и побеждать».

Минобороны назвало рассылку писем «практическим шагом по укреплению готовности и сдерживания», который должен уменьшить риск конфликта, подчеркнув, что речь идет о стратегическом резерве – ветеранах, недавно уволившихся из армии и сохраняющих обязанность вернуться в строй в исключительных обстоятельствах.

Источник в армии пояснил, что ведомство хочет актуализировать сведения о бывших военных, чьи гражданские компетенции могут оказаться более полезными, чем прежняя боевая специальность, а министр по делам ветеранов Кэлвин Бейли заявил, что письма не означают скорой мобилизации, а лишь позволяют поддерживать контакт с резервистами и учитывать их опыт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о попытке властей Британии запугать население мифической угрозой.

Стритинг на пресс-конференции в Варшаве заявил о необходимости готовности Британии и стран НАТО к сценарию войны с Россией.

Он заявил о необходимости готовности Соединенного Королевства к возможной войне уже через тысячу дней.