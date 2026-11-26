Tекст: Игорь Иножарский

Минобороны Британии подписало с оборонной компанией Babcock пятилетний контракт на обслуживание подводного флота страны на фоне проверки боеготовности ядерного сдерживания, пишет The Guardian. Работы охватят базы в Девонпорте в Плимуте и Фаслейне в Шотландии, а отдельный меморандум допускает продление соглашения до 15 лет.

«Мы не собираемся повторять ошибки прошлого, когда инвестиции в ядерный потенциал откладывались», – заявил Стритинг.

Четыре атомные подлодки Британии постоянно патрулируют океаны, обеспечивая непрерывное морское сдерживание, однако серия поломок вынуждала субмарины месяцами простаивать в доках. HMS Vengeance недавно провела под водой рекордные 217 дней. Против расходов на программу Trident выступает часть политиков, включая Партию зеленых.

Контракт создаст 3 тыс. новых рабочих мест в Британии и около 2,5 тыс. мест для стажеров и выпускников. Премьер Энди Бернем назвал инвестиции доказательством приверженности безопасности граждан, а Стритинг заявил о готовности перераспределять средства других ведомств в пользу ядерного сдерживания.

Соглашение стало крупнейшим в истории Babcock: акции компании выросли на 7% до 14,4 долларов за бумагу. Глава Babcock Гарри Холт заявил, что контракт повысит доступность подлодок и разовьет навыки и инфраструктуру для поддержки подводных сил флота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце три из четырех британских атомных подлодок типа Vanguard, способных нести ядерное оружие, вышли в море. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о планах Евросоюза создать центр наблюдения за судами и подлодками в Арктике. В сентябре Минфин Британии выделил средства на строительство трех плавучих доков для атомных подлодок на базе Клайд в Шотландии.