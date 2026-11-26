Куренков: МЧС предложило Бахрейну поделиться опытом защиты нефтегазовых объектов

Tекст: Валерия Городецкая

Министр обсудил вопросы обеспечения безопасности с советником короля Бахрейна по национальной безопасности шейхом Нассером бен Хамадом Аль Халифой, передает РИА «Новости».

«За последние годы мы накопили большой опыт в области проведения мероприятий гражданской обороны и защиты нефтегазовых объектов, применения инновационных технологий и искусственного интеллекта для обеспечения безопасности, а также создания современной учебно-тренировочной инфраструктуры мирового уровня для подготовки пожарных и спасателей. С большим удовольствием готовы поделиться нашими знаниями с бахрейнскими друзьями и одновременно перенимать ваш опыт работы», – заявил Куренков.

Он добавил, что в рамках рабочего визита в Манаму МЧС планирует провести первые комплексные российско-бахрейнские консультации между профильными экспертами для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава МЧС России Александр Куренков выразил готовность оказать содействие Азербайджану в гуманитарном разминировании.

В прошлом месяце глава МИД России Сергей Лавров встретился с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой в Манаме.

В сентябре Куренков и генеральный директор гражданской обороны Саудовской Аравии Хамад Сулейман аль-Фарадж обсудили безопасность объектов топливно-энергетического комплекса.