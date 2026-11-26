Tекст: Алексей Дегтярёв

В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате удара поражены предприятия военно-промышленного комплекса в украинской столице, указало ведомство в Max.

Кроме того, в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражено судно типа «сухогруз». Как уточнили в военном ведомстве, это судно доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ВС России нанесли удары беспилотниками по объектам логистики, оборонной промышленности и морским судам, задействованным в интересах украинской армии.

Во вторник российские военные нанесли массированные удары беспилотными летательными аппаратами по энергетическим объектам и морским судам противника.

В воскресенье российские войска ударили беспилотниками по сухогрузу в Черном море и по электроподстанции в Днепропетровской области.