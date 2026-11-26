Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.0 комментариев
ВС России нанесли массированный удар по Киеву
Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, сообщило Минобороны.
В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате удара поражены предприятия военно-промышленного комплекса в украинской столице, указало ведомство в Max.
Кроме того, в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражено судно типа «сухогруз». Как уточнили в военном ведомстве, это судно доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ВС России нанесли удары беспилотниками по объектам логистики, оборонной промышленности и морским судам, задействованным в интересах украинской армии.
Во вторник российские военные нанесли массированные удары беспилотными летательными аппаратами по энергетическим объектам и морским судам противника.
В воскресенье российские войска ударили беспилотниками по сухогрузу в Черном море и по электроподстанции в Днепропетровской области.