Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.0 комментариев
Лукашенко поддержал идею заключения мира на Украине на века
Лукашенко: На Украине нужен мир на века
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал позицию Москвы о необходимости добиться в ходе переговоров по Украине мира на века, а не временного перемирия.
«Здорово сказано! Никакого перемирия: мир должен быть на века. Так давайте договоримся и заключим это соглашение на века», – заявил глава белорусского государства в интервью французскому журналу Le Point.
Об этом пишет агентство БелТА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности прилететь в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным вместе с Владимиром Зеленским.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил отказ Москвы от временного перемирия на Украине ради прочного мира.
В прошлом месяце Минск предупредил о невозможности достижения договоренностей в случае отказа Киева от урегулирования конфликта в текущем году.