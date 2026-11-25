Лукашенко: На Украине нужен мир на века

Tекст: Дарья Григоренко

«Здорово сказано! Никакого перемирия: мир должен быть на века. Так давайте договоримся и заключим это соглашение на века», – заявил глава белорусского государства в интервью французскому журналу Le Point.

Об этом пишет агентство БелТА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности прилететь в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным вместе с Владимиром Зеленским.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил отказ Москвы от временного перемирия на Украине ради прочного мира.

В прошлом месяце Минск предупредил о невозможности достижения договоренностей в случае отказа Киева от урегулирования конфликта в текущем году.