Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.0 комментариев
Большинство немцев выступило против военной помощи Украине
Bloomberg: Более половины немцев отвергли военную поддержку Украины
Согласно опросу института Forsa для фонда Korber Foundation, свыше половины жителей Германии высказались против дальнейшего военного финансирования Украины и считают, что Берлин и Европа делают недостаточно для мирных переговоров с Россией.
Исследование института Forsa, проведенное в сентябре по заказу фонда Körber Foundation, показало, что около 53% немцев считают, что Германия должна прекратить военное финансирование Украины, тогда как год назад так отвечали 39% респондентов, пишет Bloomberg.
Особенно сильным неприятие военной поддержки Киева оказалось среди сторонников партии «Альтернатива для Германии» (АдГ): только 11% их сторонников одобряют помощь Украине, тогда как 75% выступают за нормализацию отношений с Россией; в восточных землях военную помощь поддерживают лишь 31% опрошенных, в западных – 48%. При этом 82% участников опроса считают Россию военной угрозой, а шесть из десяти респондентов уверены, что Германия и Европа не прилагают достаточных усилий для продвижения мирных переговоров между Россией и Украиной.
Изменение общественных настроений контрастирует с линией правительства: Германия уже предоставила или зарезервировала почти 58 млрд евро (63,4 млрд долларов) военной поддержки после начала спецоперации в феврале 2022 года, а кабинет канцлера Фридриха Мерца остается одним из самых активных политических союзников Киева. На фоне сокращения американской помощи Европейский союз стремится одобрить новый кредит Киеву на 45 млрд евро (49,2 млрд долларов) после того, как предыдущий пакет в 90 млрд евро не покрыл потребности украинского бюджета на 2027 год.
Опрос фиксирует и сдвиг во взглядах немцев на Китай и США: только 43% теперь оценивают влияние Китая как негативное, тогда как около половины описывают его как нейтральное, а 83% респондентов считают, что Германия должна сохранять нейтралитет в соперничестве Китая и США; лишь 15% выступают за однозначное союзничество с Вашингтоном, причем 61% опрошенных полагают, что западный союз Европы и США фактически перестал существовать. В опросе участвовал 1501 избиратель старше восемнадцати лет в Германии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник доля жителей Германии, выступивших против продолжения военной поддержки Киева, достигла 53% по данным опроса института Forsa. В субботу почти половина немцев поддержала идею сокращения или прекращения финансовой, военной и гуманитарной помощи Украине. В начале месяца внешнеполитическое крыло фракции партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге потребовало полностью остановить поддержку Украины и нормализовать отношения с Россией.