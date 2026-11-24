Asharq Al-Awsat: Ирак потерял более 150 млрд долларов из-за хищений нефти

Tекст: Вера Басилая

Масштабные кражи затронули большинство нефтедобывающих провинций Ирака и регионы, по территории которых проходят трубопроводы, передает ТАСС со ссылкой на газету Asharq Al-Awsat.

Бывший глава антикоррупционного ведомства Рахим аль-Укейли сообщил, что контрабанда продолжается последние два десятилетия, а в 2013 году следствие установило причастность к ней видного политического деятеля.

«Однако политическое давление и влияние не позволили привлечь его к ответственности и довести дело до суда», – отметил аль-Укейли.

С мая текущего года по делам о контрабанде нефти задержаны порядка 70 должностных лиц из нефтяного сектора. Расследования выявили предполагаемую причастность к преступлениям политических деятелей, депутатов парламента и неподконтрольных правительству вооруженных формирований. На этой неделе суд в Ираке постановил заключить под стражу сотрудников полиции в рамках дела о хищениях из трубопровода на границе провинций Басра и Ди-Кар.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый вторник министр нефти Ирака Басем Худаир аль-Абади сообщил о возобновлении поставок сырья в Турцию.

В прошлый понедельник иракская вооруженная группировка «Катаиб Хезболла» отвергла обвинения в причастности к контрабанде нефти.

Летом государственная нефтяная компания Ирака Basra Oil Company распорядилась остановить перекачку сырья с крупного месторождения на юге страны.