Tекст: Дмитрий Зубарев

«Никаких действий или переговоров не будет до тех пор, пока не выполнят семь условий Ирана», – заявил Галибаф.

При этом спикер парламента заверил, что, если противник пойдет на новые агрессивные шаги в отношении Ирана, его власти готовы расширить географию боевых действий, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Тасним».

Ранее, по различным данным, в числе выдвигаемых Тегераном условий фигурировали полное прекращение боевых действий в регионе, в том числе в Ливане, отмена санкций и снятие морской блокады США, разблокировка замороженных иранских активов и выплата компенсаций за ущерб, причиненный стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство финансов США включило в санкционный список по Ирану восемь физических лиц и 22 компании.

Замглавы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Аббас Моктадаи заявил о возможности удара по базам США в Европе в случае агрессии американских военных.

В воскресенье противовоздушная оборона воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции Ирана сбила 20-й беспилотник армии США над восточной частью Ормузского пролива.