Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.15 комментариев
Иранские военные сбили американский беспилотник над Ормузским проливом
ПВО Ирана сбила беспилотник MQ-1 армии США над Ормузским проливом
Противовоздушная оборона армии Ирана сбила американский беспилотный летательный аппарат MQ-1 над Ормузским проливом, сообщили в пресс-службе армии Исламской Республики.
Как уточнили в пресс-службе, системами ПВО армии в небе над Ормузским проливом был перехвачен и сбит БПЛА MQ-1, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Вооруженные силы Ирана захватили американский беспилотник MQM-170 в районе острова Кешм в Ормузском проливе с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
В субботу ПВО воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции уничтожила беспилотный летательный аппарат армии США MQ-1 над островом Кешм недалеко от Ормузского пролива.
В начале месяца иранские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили американский беспилотник MQ-9.