Иранские военные сбили американский беспилотник над Ормузским проливом

ПВО Ирана сбила беспилотник MQ-1 армии США над Ормузским проливом

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в пресс-службе, системами ПВО армии в небе над Ормузским проливом был перехвачен и сбит БПЛА MQ-1, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Вооруженные силы Ирана захватили американский беспилотник MQM-170 в районе острова Кешм в Ормузском проливе с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В субботу ПВО воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции уничтожила беспилотный летательный аппарат армии США MQ-1 над островом Кешм недалеко от Ормузского пролива.

В начале месяца иранские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили американский беспилотник MQ-9.