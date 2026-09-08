Чешский суд отправил в тюрьму ополченца Донбасса

CTK: Верховный суд в Праге приговорил участника ополчения Донбасса к тюрьме

Tекст: Денис Тельманов

Высшая судебная инстанция изменила первоначальный вердикт, заменив условное наказание на три с половиной года тюрьмы, пишет CTK, передает ТАСС. Ранее суд низшей инстанции приговорил гражданина Чехии к трем годам условно. Прокуратура настаивала на четырехлетнем сроке заключения.

В 2017 году осужденный провел около шести месяцев в рядах ополчения. Его признали виновным по уголовной статье. «Участие в террористической группировке», – так звучит официальное обвинение в адрес мужчины.

Согласно материалам дела, в Донбасс чеха направила организация «Чехословацкие солдаты в запасе за мир». В настоящее время против руководителей этого объединения также возбуждено уголовное дело о поддержке терроризма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд ЛНР приговорил чешского наемника к 13 годам колонии строгого режима.

Российский суд заочно назначил гражданке Чехии Каролине Черношковой 13 лет лишения свободы за наемничество.

Городской суд Праги отправил в тюрьму на семь лет бывшего чешского военнослужащего за мародерство на Украине.