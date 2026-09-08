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Чешский суд отправил в тюрьму ополченца Донбасса
CTK: Верховный суд в Праге приговорил участника ополчения Донбасса к тюрьме
Верховный суд в Праге ужесточил наказание гражданину Чехии Милошу Оурецкому, назначив ему реальный срок лишения свободы за участие в ополчении Донбасса, сообщило агентство CTK.
Высшая судебная инстанция изменила первоначальный вердикт, заменив условное наказание на три с половиной года тюрьмы, пишет CTK, передает ТАСС. Ранее суд низшей инстанции приговорил гражданина Чехии к трем годам условно. Прокуратура настаивала на четырехлетнем сроке заключения.
В 2017 году осужденный провел около шести месяцев в рядах ополчения. Его признали виновным по уголовной статье. «Участие в террористической группировке», – так звучит официальное обвинение в адрес мужчины.
Согласно материалам дела, в Донбасс чеха направила организация «Чехословацкие солдаты в запасе за мир». В настоящее время против руководителей этого объединения также возбуждено уголовное дело о поддержке терроризма.
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