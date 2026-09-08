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Генассамблея ООН завершила 80-ю сессию
В Нью-Йорке завершилась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).
В ходе итогового заседания Анналена Бербок сложила полномочия председателя, передав их главе МИД Бангладеш Халилуру Рахману, передает ТАСС. «Я объявляю о закрытии 80-й сессии, это было честью для меня, заседание завершено», – заявила Бербок. За время сессии участники провели 116 пленарных заседаний и приняли 317 резолюций.
Вступающий в должность Рахман пообещал честно исполнять обязанности председателя, руководствуясь интересами всемирной организации. Открытие 81-й сессии пройдет позднее 8 сентября, первое заседание будет организационным.
Центральным событием новой сессии станут общеполитические прения, запланированные на 22–26 и 28 сентября. Российскую делегацию на этих мероприятиях возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
Ранее новый председатель Генассамблеи ООН Халилур Рахман поблагодарил Сергея Лаврова за поддержку на выборах.
В прошлом году участники организации проголосовали за назначение Анналены Бербок главой 80-й сессии.
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