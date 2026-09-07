Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!26 комментариев
АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт
Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов, сообщает региональная избирательная комиссия после обработки 100% бюллетеней.
На втором месте оказался Христианско-демократический союз с 17,2%, на третьем – Социал-демократическая партия Германии с 9,3%, передает РИА «Новости».
За ними расположились «Зеленые» и «Левая» партия, получившие 8,9% и 8,6% голосов соответственно.
Пятипроцентный избирательный барьер удалось преодолеть и «Союзу Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость», который набрал 5,3%.
В выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт участвовали 16 политических партий и 398 кандидатов. Голосование прошло в воскресенье, явка избирателей составила 77,8%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель АдГ Алиса Вайдель по итогам голосования заявила о праве партии сформировать правительство региона.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял об угрозе бегства инвесторов и экономического краха в случае победы АдГ на выборах.