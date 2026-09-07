АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт

Толпа разъяренных немцев криками «Убирайся» прогнала канцлера Мерца

Толпа разъяренных немцев с криками прогнала канцлера Мерца

Tекст: Мария Иванова

Глава немецкого правительства прибыл в регион накануне голосования, запланированного на 6 сентября. Политик провел закрытые переговоры с представителями Христианско-демократического союза, передает РИА «Новости».

После завершения встречи он не стал выходить к собравшимся гражданам. Помахав людям рукой издалека, политический деятель сел в автомобиль и уехал. В этот момент толпа начала скандировать: «Убирайся!»

Недавно проведенное исследование INSA для газеты Bild продемонстрировало резкое падение доверия к главе кабинета министров. Он получил 2,57 балла из десяти возможных, заняв последнюю строчку в рейтинге 20 важнейших политиков страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico предрекло канцлеру Германии унизительное поражение на земельных выборах.

В конце августа местные жители освистали Фридриха Мерца во время предвыборного визита на балтийский курорт Кюлунгсборн.

Немногим ранее граждане страны устроили массовую акцию протеста «Последняя рубашка» против политики главы правительства.