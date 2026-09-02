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    2 сентября 2026, 17:30 • В мире

    Мерц решает собственные проблемы призраком «российского беспилотника»

    Мерц решает собственные проблемы призраком «российского беспилотника»
    @ Hendrik Schmidt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян

    ФРГ ввела новые санкции против России, заявляя в адрес Москвы абсурдные и бездоказательные обвинения. Однако с точки зрения внутриполитической логики новая антироссийская кампания имеет значение и для Берлина, и лично для канцлера Фридриха Мерца. Происходящее явно увязано с проходящими в Германии выборами. Каким образом?

    Германия вводит санкции против иностранного государства за начатую против нее «гибридную войну». И нет, речь идет не об Украине, действующие сотрудники спецслужб которой (взятые под стражу и ожидающие суда) взорвали важнейший элемент системы энергобезопасности ФГ – «Северные потоки». Речь о России.

    При этом никаких доказательств - взятых с поличным сотрудников спецслужб или еще чего-то подобного - для таких обвинений у Берлина нет. Есть лишь беспилотник со взрывчаткой, который был найден целым и невредимым 4 августа возле украинского самолета с оружием в аэропорту Лейпцига. А 5 августа один из немецких самолетов столкнулся с БПЛА недалеко от аэропорта, получив незначительные повреждения.

    Ни исполнителей, ни тем более заказчиков этого акта немецкие правоохранители воочию не предъявили, существуют только утечки о неких подозреваемых. На дронах не было российских флагов, не было даже надписи «из России с любовью» – но немцы все равно решили, что беспилотники принадлежат российским властям, и что Москва собиралась совершить теракт на территории ФРГ.

    «Попыткой нападения в Лейпциге российское руководство фактически преднамеренно решило еще сильнее ухудшить и без того крайне напряженные двусторонние отношения», – заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль. Ухудшенные и напряженные исключительно по инициативе Берлина, который ввел санкции против РФ и поставляет Киеву оружие для убийства россиян.

    Причем немцы говорят не о каком-то единичном инциденте в Лейпциге. «Мы не находимся в состоянии войны, но ежедневно становимся мишенью гибридных атак», – возмущается глава МВД Германии Александр Добриндт.

    И в качестве якобы ответной меры немецкие власти закрывают российское консульство в Бонне, а также культурный центр в Берлине – т.н. «Русский дом». Одно из ключевых, по сути, препятствий для демонизации образа России среди простых немцев.

    «За последние 15 лет Русский дом посетило более 3 млн гостей (почти все население Берлина). Несмотря на бессмысленное, вредное для наших народов и абсолютно беспрецедентное давление на Русский дом последние 4 года, каждое его мероприятие регулярно собирает в немецкой столице аудиторию в 500-700 человек», – объясняет руководитель Россотрудничества Игорь Чайка.

    Кроме того, Берлин анонсировал принятие новых санкций против России – как на национальном, так и на общеевросоюзовском уровне. Соседи Германии полностью поддержали немецкие обвинения. «Эти гибридные атаки множатся в Европе . Они не могут остаться без ответа», – говорит президент Франции Эммануэль Макрон.

    На первый взгляд, происходящее выглядит как полный абсурд. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал обвинения «необоснованными, абсурдными и иррациональными». Однако на самом деле рационализм здесь есть – как немецкий, так и общеевропейский.

    О немецком, собственно, пишут сами ведущие западные СМИ.

    «Нарастание напряженности в отношениях с Москвой происходит в деликатный политический момент накануне выборов в воскресенье в восточной земле Саксония-Анхальт, где дружественная России партия «Альтернатива для Германии» значительно опережает своих соперников по результатам опросов»,

    указывает издание Politico. И говоря о российской угрозе, немецкие власти пытаются обрушить рейтинг АдГ, выступающей за нормализацию отношений с Москвой.

    На кону очень многое. Да, это выборы не федерального, а регионального значения, однако их итог может иметь последствия в виде самого настоящего федерального политического землетрясения. Ведь значительного опережения АдГ (41% против 22,2% у ХДС/ХСС) может вполне хватить для формирования однопартийного правительства. Тем самым будет создан прецедент прорыва т.н. «файервола», когда все немецкие правые и левые объединяются для того, чтобы не пускать АдГ во власть.

    Прорыв «файервола» и нарастающий тренд перемещения правого электората от ХДС/ХСС к АдГ могут обострить дискуссию внутри правящей партии. Например, о том, что в этой ситуации целесообразно было бы сблизиться с Альтернативой и формировать с ней правое правительство, а не объединяться с левыми социалистами в правительственную химеру и тем самым размывать свою электоральную базу. И если все это наложить на рекордно низкий рейтинг действующего канцлера Фридриха Мерца – лишь 13% немцев удовлетворены его правлением – то в стране не исключены досрочные выборы.

    Исправить рейтинг делами Мерц не сможет. «Это прежде всего связано со внутриполитическими процессами. Предприятия закрываются, рабочие места», – объясняет Владимир Путин. Так, например, немецкие СМИ получили информацию о том, что компания Фольксваген – странообразующее, по сути, предприятие – намерено в ближайшие годы остановить производство на четырех своих немецких заводах.

    И поскольку канцлер ФРГ не защищает интересы граждан страны, а торгует ими, то очевидно, что он попытается продать образ российской угрозы.

    Как своему электорату, так и готовым купить ее по сходной цене руководству Евросоюза, которому нужно как-то объяснять европейцам необходимость тратить миллиарды евро на поддержку Киева.

    «Мы будем сдерживать любого, кто попытается подорвать нашу свободу и безопасность. Россия стремится посеять недоверие и страх в наших обществах. Но ей это не удастся. И мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», – заявила Урсула фон дер Ляйен. А Берлин, в свою очередь, обещает Брюсселю давать столько поводов для поддержки, сколько потребуется.

    «Мы предполагаем, что Германия станет мишенью для дальнейших гибридных атак со стороны России. Можно также предположить, что существует готовность нанести еще больший ущерб посредством гибридных атак», – говорит Александр Добриндт.

    Так что новые дроны не за горами. Возможно, в следующий раз провокация будет подготовлена лучше и на них все-таки появится надпись «из России с любовью». Вместе с шапкой-ушанкой, чтобы уж точно всем все было «хайли лайкли».

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