Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.2 комментария
В Подмосковье задержали устроившего стрельбу из окна жилого дома
Росгвардия задержала мужчину за стрельбу из окна квартиры в Одинцове
Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который вел огонь из квартиры жилого комплекса в Московской области.
Об инциденте в Подмосковье сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области, передает ТАСС.
«Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который устроил стрельбу из окна жилого комплекса», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе неизвестный злоумышленник открыл огонь по детской площадке в Одинцово.
Месяцем ранее нетрезвый житель подмосковной Электростали обстрелял подростка с балкона из пневматического ружья.
В мае конфликт у жилого дома в микрорайоне Трехгорка завершился массовой дракой со стрельбой.