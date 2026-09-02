Ученые зафиксировали рост солнечной активности минувшим летом

ИКИ РАН: Число мощных вспышек на Солнце летом выросло на 30%

Tекст: Мария Иванова

Минувшее лето стало периодом неожиданно высокой активности звезды вопреки прогнозам о спаде цикла, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

С начала июня по конец августа зафиксировано 82 вспышки уровня M и выше. Из них три события достигли высшего балла X, тогда как годом ранее наблюдалось 62 сильные вспышки и две класса X.

Геомагнитная обстановка, несмотря на ожидания, продемонстрировала обратную тенденцию. Количество дней с магнитными бурями сократилось вдвое – до девяти против 18 в прошлом году. Наиболее мощная буря этого лета произошла 4 июля, достигнув уровня Kp=7,3, что ниже максимума предыдущего года (Kp=8,0).

Осень началась в условиях относительного спокойствия на звезде. В настоящее время вспышки практически отсутствуют, однако ученые напоминают, что в прошлом году самые мощные события произошли именно в ноябре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа эксперты ИКИ РАН предупредили о возобновлении сильных вспышек на Солнце.

В начале июля на звезде завершился мощный двухнедельный всплеск активности.

Перед этим ученые зафиксировали рекордные за два года 26 подобных событий за одни сутки.