Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.2 комментария
Минтранс сообщил об отсутствии дефицита авиатоплива в России
Никитин: Авиакомпании и аэропорты России обеспечены авиатопливом
Российские авиакомпании полностью обеспечены топливом, дефицита не наблюдается, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.
«Мы видим запасы авиакеросина, своевременно эти запасы появляются в аэропортах… Авиакомпании топливом обеспечены», – сказал Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. Он добавил, что ситуация остается не идеальной, но рабочей, передает РИА «Новости».
Министр отметил, что избежать нехватки топлива удалось благодаря совместной работе с Минэнерго и четкой координации. По его словам, самолеты продолжают летать по расписанию, а возникающие сложности решаются оперативно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак сообщил об отсутствии проблем с логистикой дизельного топлива в стране.
Правительство России анонсировало разработку механизмов взаимодействия властей с частными заправками для стабилизации стоимости горючего.