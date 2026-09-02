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    2 сентября 2026, 15:10 • Политика

    Зеленский угрозами авиации ставит под вопрос свое существование

    Зеленский угрозами авиации ставит под вопрос свое существование
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – так Владимир Путин отреагировал на угрозы Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации в российском небе. По мнению экспертов, если Киев реализует террористические угрозы, физическое существование украинского руководства может быть поставлено под сомнение.

    Россия найдет способы ответить, если угрозы Киева в адрес гражданской авиации перейдут в реальные действия, заявил Владимир Путин. Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что гражданским самолетам будет небезопасно находиться в российском небе. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

    Президент России также назвал слова Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Глава государства напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – подчеркнул он на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

    Напомним, накануне Зеленский обратился к международным авиакомпаниям и сказал, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным. По его словам, удары украинских дронов и ракет по территории России будут создавать все больше рисков для гражданской авиации, и российское небо «де-факто будет закрываться».

    Угрозы Зеленского обратили на себя внимание зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Он заявил о возможности встречного возмездия. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова и вовсе сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат выразила уверенность в том, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

    В свою очередь Минтранс также поспешил успокоить мирное население. По словам главы ведомства Андрея Никитина, авиационные службы учитывают подобные угрозы оппонентов и своевременно к ним готовятся. Он также заверил, что ведомство не допустит значимых перерывов в работе авиации. «Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть», – сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.

    Между тем, турецкая авиакомпания Pegasus отменила 2 сентября шесть рейсов во Внуково и столько же из московского аэропорта, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. С чем они связаны, пока неизвестно. Пекин же призвал к сдержанности после слов Зеленского об угрозе для гражданских самолетов в небе над Россией. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

    Как бы то ни было, ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, заявил Путин. Об их подготовке Минобороны сообщило в конце августа. В ведомстве уточняли, что это реакция на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу РФ».

    Более того, освобождение Донбасса идет планово, сообщил Путин. По его словам, только в августе под контроль ВС РФ перешло 270 кв км и 15 населенных пунктов ДНР. Глава государства рассказал об уличных боях в Доброполье, блокировке группировки ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища, завершении окружения еще одной группировки противника в Харьковской области. Также, как отметил Путин, российской армии осталось 12 км до окружной дороги в Сумах.

    На этом фоне президент России предрек Украине минимум три возможных кризиса. «Первый – это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второй – это бюджетный кризис: поступлений становится меньше, вот и все, и бюджета не хватает. А третий – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. … Граждане же, уверен, начнут переводить свои средства, которые где-то еще находятся в банках, в наличную валюту», – детализировал он.

    В экспертном сообществе считают, что Зеленский запугивает авиакомпании от отчаяния.

    «Киев исчерпал все средства влияния на Россию и прибегает к открытому запугиванию гражданских авиакомпаний»,

    говорит главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. При этом, посетовал собеседник, вряд ли поведение Зеленского вызовет надлежащую реакцию мирового сообщества. «Вероятно, Международная организация гражданской авиации – ICAO – просто промолчит. Она не только не внесет Украину в черный список, но и не прекратит ее членство», – спрогнозировал эксперт.

    Подтверждением этих опасений являются прошлые инциденты с участием ВСУ, продолжил собеседник. «В 2014 году над Донбассом сбили Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. В катастрофе погибли 298 человек. Согласно Чикагской конвенции, Украина должна была закрыть небо над зоной боевых действий, но не сделала этого. В трагедии обвинили Россию», – напомнил Гусаров.

    Что касается непосредственно реакции авиакомпаний на нынешние угрозы Зеленского, то бизнес сам будет принимать решение о полетах над Россией, пояснил аналитик. «Большая часть авиаперевозчиков являются негосударственными компаниями. Поэтому, если Москва или власти других стран не выпустят особых предписаний, действовать перевозчики будут с опорой на собственную позицию», – добавил он.

    «Полагаю, полеты над Россией продолжатся в прежнем объеме. Мы научились работать в новой реальности. Так, в некоторые дни Московский регион пытались атаковать сразу несколько сотен БПЛА. Даже в эти моменты система безопасности гражданского транспорта работала без сбоев.

    Насколько известно, в столичном небе не было ни одного угрожающего инцидента, опасного сближения беспилотника с пассажирским лайнером», – отметил Гусаров.

    Военный эксперт Юрий Кнутов также указывает, что сами по себе атаки украинских БПЛА давно создают определенные риски для гражданской авиации. «В противном случае в аэропортах не вводили бы план «Ковер», – добавил он. – Однако тот факт, что Зеленский выступает с откровенными угрозами, говорит о прямой и неприкрытой террористической угрозе со стороны Киева».

    Между тем, даже крупные беспилотники не способны подниматься на крейсерский эшелон – порядка десяти тыс. метров, заметил аналитик. По его мнению, если противник решится на исполнение своей угрозы, ВСУ попытаются атаковать лайнеры на взлете или при посадке. «Также в зоне риска окажутся суда, которые снизили высоту для выработки топлива в ожидании разрешения на приземление», – рассуждает аналитик.

    Как полагает спикер, Киев не ограничится лишь запусками БПЛА со своей территории. Вероятно, противник попробует повторить операцию «Паутина», допустил он. Как бы то ни было, подобное поведение характерно исключительно для международных террористов, указал эксперт.

    «Зеленский окончательно превращается в террориста. И если российское военное и политическое руководство сочтет это уместным, в отношении него могут быть приняты соответствующие меры, вплоть до физической ликвидации»,

    – считает собеседник. Что же касается предотвращения последствий угроз, у России есть несколько инструментов, продолжает Кнутов. «Во-первых, ВС России продолжают наносить удары по объектам ВПК Украины, снижая количество производимых противником беспилотников. Во-вторых, важно максимально изолировать Украину от внешнего мира», – перечислил специалист.

    «Чтобы исключить повторения операции «Паутина», требуется максимально эффективная работа контрразведки. Это тяжелая работа, что называется, не на жизнь, а на смерть – ведь сотни людей могут погибнуть из-за того, что кое-кто возомнил себя новым Бен Ладеном», – добавил он. На этом фоне Кнутов напомнил, что государство Украина уже известно атаками на самолеты и уклонением от ответственности за случившееся.

    Так, в 2024 году ВСУ ракетами сбили самолет Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. А в 2001 году, когда украинской ракетой был сбит российский лайнер Ту-154, выполнявший рейс Тель-Авив – Новосибирск, Леонид Кучма выступил лишь с невнятными оправданиями. «То есть, для Украины поражение гражданских лайнеров – по сути, известная, если не привычная форма действий. Властей республики мало беспокоит гибель обычных людей», – посетовал Кнутов.

    О том, что угрозы Зеленского – это акт международного терроризма, говорит и Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «Над Россией совершают полеты авиакомпании из Египта, Израиля, ОАЭ, стран Средней Азии, Эфиопии. Этими рейсами летают граждане чуть ли не всех стран мира», – заметил парламентарий. По словам спикера, ответ Путина неспроста оказался довольно жестким. «Он объясняется уровнем угрозы противника.

    Москва, в отличие от Киева, всегда заботится о мирных людях, вне зависимости от того, гражданами какой страны они являются. Даже если речь идет о государствах, потакающих преступлениям Киева»,

    – пояснил депутат. Также нет никаких сомнений в том, что, если противник все же решится на подобные провокации, Россия не оставит их без последствий, о чем и предупредил российский президент. «Это будет очень болезненно, если не катастрофично, для оппонентов. В словах и интонации Путина четко читалось – даже само существование украинского руководства может быть поставлено под сомнение», – рассуждает Колесник.

    Депутат указал на противоречие между ситуацией на земле и призывами Киева к личным встречам с представителями России. «О чем можно вести дискуссии с международными террористами? О временном перемирии, которое ВСУ использует исключительно для перевооружения в зоне СВО?», – задался риторическим вопросом собеседник.

    Этот сценарий никогда не устраивал Москву, не утроит сегодня. Тем более, что на поле боя ВС России демонстрируют неоспоримое преимущество. «Российские силы смыкают «клещи» вокруг Орехова, берут под огневой контроль трассу, ведущую в город из Запорожья. В августе под наш контроль перешло 270 кв. км территории ДНР», – перечислил депутат.

    «На этом фоне единственно логичным выглядят заявления Москвы о том, что Россию устроят только конструктивные переговоры в интересах нашего государства. Мы хотим долгосрочного гарантированного мира на многие годы», – подчеркнул спикер. Он также напомнил, что президент объединяет усилия государства и бизнеса для защиты инфраструктуры, и эта политика уже дает результаты.

    «По всей России градообразующие предприятия вкладывают средства в закупку средств ПВО, в обеспечение защиты критической инфраструктуры. Средний и малый бизнес также чувствует себя причастным к общему делу, и каждый вносит посильный вклад в безопасность территории страны», – заключил Колесник.

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