Эксперт: Угрозы Зеленского не нарушат авиасообщение над Россией

Авиаэксперт Гусаров: Зеленский запугивает авиакомпании от отчаяния

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«С точки зрения международного права заявления Зеленского – террористическая угроза. В то же время эти слова, на мой взгляд, демонстрируют степень отчаяния Банковой. Киев исчерпал все средства влияния на Россию и прибегает к открытому запугиванию гражданских авиакомпаний», – пояснил Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру».

При этом, посетовал спикер, вряд ли поведение Зеленского вызовет надлежащую реакцию мирового сообщества. «Вероятно, Международная организация гражданской авиации – ICAO – просто промолчит. Она не только не внесет Украину в черный список, но и не прекратит ее членство», – спрогнозировал эксперт.

Подтверждением этих опасений являются прошлые инциденты с участием ВСУ, продолжил собеседник. «В 2014 году над Донбассом сбили Boeing авиакомпании Malaysia Airlines. В катастрофе погибли 298 человек. Согласно Чикагской конвенции, Украина должна была закрыть небо над зоной боевых действий, но не сделала этого. В трагедии обвинили Россию», – напомнил Гусаров.

Что касается непосредственно реакции авиакомпаний на нынешние угрозы Зеленского, то бизнес сам будет принимать решение о полетах над Россией, пояснил аналитик. «Большая часть авиаперевозчиков являются негосударственными компаниями. Поэтому, если Москва или власти других стран не выпустят особых предписаний, действовать перевозчики будут с опорой на собственную позицию», – добавил он.

«Полагаю, полеты над Россией продолжатся в прежнем объеме. Мы научились работать в новой реальности. Так, в некоторые дни Московский регион пытались атаковать сразу несколько сотен БПЛА. Даже в эти моменты система безопасности гражданского транспорта работала без сбоев. Насколько известно, в столичном небе не было ни одного угрожающего инцидента, опасного сближения беспилотника с пассажирским лайнером», – заключил эксперт.

Накануне Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с заявлением, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным. По его словам, удары украинских дронов и ракет по территории России начнут создавать все больше рисков для гражданской авиации, и российское небо «де-факто будет закрываться».

Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

В целом Путин предрек ухудшение ситуации на Украине из-за трех кризисов, которые разразятся в стране. «Первый – это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второй – это бюджетный кризис: поступлений становится меньше, вот и все, и бюджета не хватает. А третий – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. … Граждане же, уверен, начнут переводить свои средства, которые где-то еще находятся в банках, в наличную валюту», – указал он.

Говоря о ситуации в зоне СВО, Путин отметил, что освобождение Донбасса идет планово. В августе под контроль России перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР. Глава государства рассказал об уличных боях в Доброполье, блокировке группировки ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища и окружении подразделений противника в Харьковской области. Кроме того, российской армии осталось 12 км до окружной дороги в Сумах, добавил президент.

В свою очередь, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…», – намекнул он в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.